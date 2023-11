Funceme prevê baixa umidade do ar em regiões do Ceará até sexta-feira

Valores devem variar de 15% a 25% no Centro-Sul do Ceará e, para os municípios localizados próximo à faixa litorânea , a umidade relativa deve ser superior a 40%.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta a possibilidade de baixa umidade relativa do ar em algumas regiões do Ceará até sexta-feira, 10. As taxas de umidade do ar podem chegar a valores entre 16% e 24% , principalmente no período da tarde, representando "risco potencial".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a população que evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas e o consumo de muita água para a hidratação corporal, principalmente idosos e crianças.

Entre quinta-feira, 9, e sábado, 11, é esperada a predominância de tempo considerado firme no Estado, ou seja, sem previsão de chuvas. Há possibilidade, porém, de chuva fraca, isolada e passageira no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém na madrugada desta sexta-feira, 11.



Durante as tardes a previsão é de temperaturas máximas entre 36 e 40°C em alguns municípios da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, do Litoral Norte e da Ibiapaba.

Entre as madrugadas e começo das manhãs são esperadas temperaturas mínimas entre 18 e 21°C nas regiões de serra do Maciço de Baturité, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, a previsão é de temperaturas máximas em torno de 33ºC e mínimas de 25ºC.