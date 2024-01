Líder indígena ambientalista é assassinado na Amazônia peruana

Um líder indígena ambientalista que lutava contra o desmatamento da Amazônia por parte de produtores de coca ilegais foi assassinado na selva central do Peru, informaram organizações sociais nesta segunda-feira (18).

O líder da comunidade nativa Kakataibo, Benjamín Flores Ríos, "havia recebido ameaças de morte há uma semana por parte de agricultores de coca que buscavam invadir seus territórios" na região de Ucayali, indicou a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana em um comunicado.

O crime ocorreu na noite de domingo, quando ele estava descansando em sua casa no distrito de Padre Abad, na região de Ucayali, no leste do Peru.