Governo consegue liminar contra publicações falsas que associem a vacina da Covid com a Aids

O site em questão, realiza publicações com inverdades envolvendo doenças, em especial a Covid e a Aids

O Governo Federal em parceria com a Advocacia-Geral da União (AGU) obteve liminar definindo a remoção de publicações com inúmeras inverdades associando a vacinação contra a Covid e a contração da Aids. A liminar é tanto para o site tribunanacional.com.br quanto para o canal no Telegram.

O site, que insiste em postar desinformações, já disse que apresentador famoso de direita da TV britânica contraiu Aids após se vacinar, entre outras inverdades. Observa-se que as inverdades possuem um certo padrão, sempre tentando associar a vacinação de Covid-19 com a Aids.

Além da remoção da postagem, que teve pelo menos três milhões de acessos, a liminar ainda pede que sejam deletadas outras 20 postagens em um prazo de 24 horas, sob pena diária de 10 mil reais, caso a medida não seja cumprida. A petição é movida para os donos do domínio do site, Luiz Cláudio Custódio da Silva, que assina algumas publicações, Vinicius Mariano de Souza e Maria Cristina de Almeida Barroso.