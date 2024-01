Carmen Lúcia Dummar é eleita presidente da Acert para o biênio 2024-2025

A jornalista e radialista Carmen Lúcia Dummar foi eleita a nova presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) para o biênio 2024-2025. A eleição foi realizada nesta quarta-feira, 6, e teve, pela primeira vez, votação em formato híbrido. Os votos presenciais foram realizados na sede da Acert, em Fortaleza, e eletrônico em todo o Estado. Será o quarto mandato da presidente à frente da Associação.

Como vice-presidentes, a jornalista cearense terá João Dummar Neto, Ruy do Ceará Filho e Cyro José Franklin Thomaz. A chapa da nova presidente assume à frente do conselho diretor da Acert a partir do dia 9 de janeiro de 2024, substituindo o advogado José Afro Lourenço, que está à frente desde 2022.

De acordo com Cármen Lúcia, é uma honra assumir pela quarta vez a presidência da associação e destacou que seu mandato será plural e inclusivo. “Eu não trago ideias prontas, escuto todos que estão a frente do rádio e da televisão no Ceará, que são pessoas maravilhosas e comprometidas com a comunicação. É juntando todas essas pessoas que construímos nossas pautas”, disse.