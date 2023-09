Previsão é de pouca possibilidade de chuva no Ceará durante fim de semana

O prognóstico de tempo firme é o mesmo para todas as macrorregiões do Ceará. Áreas serranas podem apresentar temperaturas mínimas entre 15ºC e 19°C

A previsão do tempo para este fim de semana aponta para o céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões do Ceará, com pouca possibilidade de chuva isolada e passageira no Litoral de Fortaleza. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Chuvas pontuais e passageira, entretanto, podem ser observadas durante a madrugada e início da manhã de sábado, 2, e domingo, 3, na macrorregião do litoral da capital cearense.

Temperaturas mínimas entre 15°C e 19°C também podem ser sentidas durante o amanhecer no Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Por outro lado, são esperadas temperaturas máximas entre 36°C e 38°C em Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte. Para Fortaleza e demais regiões litorâneas estaduais, são estimadas temperaturas entre 24°C e 32°C.