Mpox: seis casos foram confirmados em 2023; aumento é pouco provável

Desde a introdução do vírus, 73% dos casos foram de pacientes moradores de Fortaleza . Em seguida, cidades com mais números de confirmações foram Caucaia (23), Sobral (18), Maracanaú (17) e Itaitinga (13). Ao todo, 47 municípios tiveram pacientes com a infecção, distribuídos pelas cinco macrorregiões de saúde do Estado.

A semana epidemiológica 36 (entre 4 e 10 de setembro de 2022) foi o período com mais diagnósticos da doença no Estado, com 76 pacientes confirmados com a infecção. Neste ano, foram registrados dois casos em janeiro e um caso em fevereiro, abril e maio, cada.

A epidemiologista Thereza Magalhães, pós-doutora em Saúde Pública e docente no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará (Uece), analisa que a doença "teve impacto dentro ou superior ao esperado", pois, no Nordeste, o Ceará se destacou em número de casos.

Em seis meses de 2022, o Estado chegou a registrar três novos casos por dia, em média. Os sintomas mais relatados pelas pessoas que foram infestadas com a mpox no Estado foram erupção cutânea (342), febre (285) e lesão genital perianal (216).

Segundo a professora, "a vacina anti-varíola parece oferecer proteção e sua falta explica boa parte dos casos em população abaixo de 40 anos, sendo em sua maior parte não vacinados com anti-varíola". A maior parcela de casos se concentrou em homens de 20 a 39 anos — com 394 casos.

A transmissão acontece pelo contato próximo com uma pessoa infectada, como com as lesões causadas pela doença, além do contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo infectado.



Ana Cabral alerta que as pessoas com sintomatologia devem procurar unidade de saúde o mais breve possível para avaliação do caso. Os sintomas normalmente são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, fraqueza, gânglios linfáticos inchados e erupção ou lesões cutâneas.



No dia 11 de abril, Estado iniciou a imunização de pessoas elegíveis para o imunizante contra a mpox. Segundo o Ministério da Saúde (MS), entre o público elegível para a vacinação, estão "pessoas que vivem com HIV/Aids com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 500 células nos últimos seis meses e profissionais que atuam diretamente em contato com o vírus em laboratórios (pré-exposição)".