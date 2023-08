Chapa 1 vence eleições para gestão do Cremec

De acordo com o calendário eleitoral, a posse dos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais está marcada para o dia 1º de outubro. A eleição do Cremec elegeu 20 conselheiros titulares e 20 suplentes.

Ao todo, a disputa contou com o total de 13.218 votos, sendo 8.764 votos contabilizados para a chapa 1 e 3.871 votos para a chapa 2 "Ética, Ciência e Cidadania". Pelo segundo pleito consecutivo, houve disputa entre duas chapas para a nova gestão do conselho no Ceará. Ao todo, 16.303 médicos estavam aptos a votar.

A chapa 1 "Experiência e Novos Rumos" foi reeleita para a gestão do Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec), de 2023 a 2028. A votação das eleições para a nova gestão do conselho teve início nessa segunda-feira, 14, e foi encerrada às 20 horas dessa terça-feira, 15, de forma online, por meio do portal da entidade.

O professor de Direito da Unifor e membro da ABJD, Marcelo Uchôa, avaliou, em artigo publicado no O POVO no último dia 10 de agosto, que a disputa médica foi caracterizada pela polarização política devido à pandemia da Covid-19, onde houve divergências entre defensores da necropolítica do antigo governo e críticos do negacionismo.

Ainda segundo Marcelo, no Ceará, não se sabe como as duas chapas, que disputaram a nova gestão do Cremec, se posicionaram durante as ações na pandemia.

"Há uma que se orienta pela ética e verbaliza propostas sociais e humanistas em sua plataforma, preservando a participação paritária de gênero em sua composição. E outra que carrega o peso de não poder sustentar o mesmo", disse o professor.

Conforme o Cremec, votaram os médicos ativos que estiveram com seus dados cadastrais atualizados e em situação regular no Conselho, quanto a débitos de qualquer natureza, até 7 de agosto de 2023.



