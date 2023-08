Conheça sete startups cearenses com foco em educação

Sete startups cearenses com foco em educação disputam prêmio de inovação no Delta-V, o programa de aceleração da Casa Azul Ventures, com apoio do Banco do Nordeste.

Desde 2020, quando o mundo foi obrigado a achar soluções online, o mercado de Edtechs explodiu no Brasil, chegando a 803 empresas, de acordo com o último levantamento realizado pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups), em 2022.

Em todo o país, as soluções apresentadas pelas edtechs envolvem novas formas de ensino e plataformas para a educação ou para instituições. Há também as soluções com foco no estudante, com conteúdo educativo e sobre o financiamento do ensino. Ainda segundo a AbStartups, somente no Nordeste existem 1.171 startups, mais de 18% são focadas no setor da educação. Uma amostra do crescimento do ecossistema de startups na região, que acompanha o aumento de investidores dispostos a empregar capital em soluções únicas e inovadoras.

No Ceará, 7 edtechs participam do Programa Delta-V, promovido pela Casa Azul Ventures, com apoio do Banco do Nordeste, para uma jornada de aceleração que inclui uma série de capacitações, mentorias e workshops com convidados de renome nacional e internacional no mercado de inovação. Ao todo, 60 soluções foram selecionadas em todo o Nordeste, 29 são do Ceará.

As startups do Programa Delta-V estão divididas em dois módulos. 30 soluções estão no módulo de ideação, com propostas de negócios em fase inicial, e outras 30 estão no módulo de tração, com seu produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento.

Conheça as sete soluções inovadoras cearenses na área da educação

Meu Atlas