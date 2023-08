Seminário discute o papel da escola na violência contra mulheres indígenas

O seminário de preparação para a Semana Diana Pitaguary começou na manhã desta quarta-feira, 9, e teve como temática o papel da escola no enfrentamento da violência contra a mulher indígena. O evento ocorre no Hotel Amuarama, localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza.

As atividades incluem palestras e rodas de conversas. Participaram do seminário, nesta manhã, cerca de 95 professoras e coordenadoras das 39 escolas indígenas da rede estadual, além de representantes das sete unidades de ensino de redes municipais.

De acordo com a orientadora Silvana Teófilo, da Célula de Educação do Campo, Indígena e Educação Contextualizada da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), um dos principais objetivos do seminário é discutir formas de ampliar esse debate para dentro das escolas e promover ações educativas para os estudantes.

“A gente tem buscado construir esse diálogo, em especial com relação à Semana Diana Pitaguary. A partir desse seminário, busca-se preparar, qualificar esses professores que aqui estão para que possam multiplicar esse trabalho na escola de forma a ampliar o debate e buscar metodologias que possam trazer discussões que venham contribuir para o enfrentamento da violência”, explicou.

A mesa de abertura do seminário contou com a presença de nomes como Juliana Jenipapo-Kanindé, secretária dos Povos Indígenas, Naara Tapeba, vice-coordenadora da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, Fábio Jenipapo-Kanindé, coordenador da organização dos professores e professoras indígenas do Ceará (Oprince), e Thiago Anacé, professor e assessor Especial da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince).

Dificuldades no combate à violência contra mulheres indígenas

A advogada, educadora e integrante da organização Esplar, Magnólia Said, aponta que a violência contra a mulher é uma questão fortemente presente no Ceará, principalmente contra mulheres indígenas, em que a subnotificação esconde o verdadeiro cenário dessa problemática no Estado.