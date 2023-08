Receita Federal realiza leilão eletrônico com itens confiscados

Os lances iniciam a partir das 8 horas do dia 7 de agosto e vão até as 18 horas do dia 16

A partir das 8 horas desta segunda-feira, 7, até às 18 horas do dia 16 de agosto, a Receita Federal começa a receber lances para o leilão eletrônico de mercadorias confiscadas pelo órgão. O evento é online e acontece por meio do portal e-Cac, na aba Leilões e doações da Receita Federal no site do Governo Federal. O edital está disponível no site da Receita.

Podem participar do evento pessoas físicas ou jurídicas com certificação digital. Entre os produtos leiloados estão veículos, eletrônicos, bicicletas e uma embarcação. A sessão pública para lances será aberta às 10 horas do dia 17 de agosto apenas com as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem apresentado a proposta na primeira fase.

O valor arrecadado é repassado imediatamente para o cofre da União e posteriormente, será repassado 40% para a seguridade social e 60% para o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade de Fiscalização (Fundaf), fazendo da venda do ilícito um benefício para a população.

Em ano não eleitoral, a Receita Federal destina parte das mercadorias para organizações civis por meio de um projeto de nome Novos Destinos, que beneficia a população do município que recebe a mercadoria por meio de projetos e ações sociais. Quaisquer informações podem ser consultadas pelo telefone (85) 9 8183-5395 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Serviço

Leilão Eletrônico da Receita Federal