25° edição do Halleluya ocorre com estrutura ampliada e novidades

Jovens, crianças e adultos lotaram o pátio central do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) na noite desta quarta-feira, 19

Milhares de fiéis marcaram presença na missa de abertura da 25ª edição do Festival Halleluya, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 19. Jovens, crianças e adultos lotaram o pátio central do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)— vivenciando a fé em meio a uma estrutura ampliada e cheia de novidades.

Católicos se acomodaram em panos, cadeiras e até colchões infláveis para prestigiar a tradicional celebração eucarística, presidida pelo padre Antônio Furtado. O sacerdote abriu a missa falando sobre a importância do evento e perguntando quem estava no local pela primeira vez.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-07-2023: Fieis acompanham o primeiro dia do Festival Hallelluya. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Quando os fiéis que "estreavam" na celebração levantaram a mão, o padre desejou as boas vindas. "Esse é o início da graça de Deus em sua vida", disse, recebendo intensos aplausos do público em seguida.

Rayka Vitória, de 16 anos, recebeu a palavra do religioso com entusiasmo. A jovem, que nunca havia ido ao festival, foi convidada pela sua vizinha para ir conhecer o evento e resolveu aceitar, esperando voltar a estar mais perto da igreja. "(Tô achando) Interessante, gostei bastante do espaço", diz a estudante.

Para Arnaldo Tertuliano, de 68 anos, o sentimento de "primeira vez" é diferente. Isso porque o comerciante já foi diversas vezes ao festival, mas não havia ainda retornado a celebração depois da pandemia. O retorno foi em grande estilo: levou esposa, filhos, netos e bisnetos para viver o momento.

Quem também esteve no local com a família foi Henrique Santos, de 30 anos. Ao lado da namorada e dos filhos, de 5 e 4 anos, o jovem estava disposto a vivenciar um sentimento de renovação. "Hoje, nesse ano, eu quero realmente renovar esse momento de conversão (de fé) na minha vida", disse.

Festival conta com estrutura ampliada e novidades

O festival, promovido pela Comunidade Católica Shalom, reúne apresentações musicais, fé e solidariedade em cinco dias de programação. Depois da missa de abertura, fiéis ainda prestigiaram shows comandados por Flávio Victor Jr, Diego Fernandes e Rosa De Saron.

Além disso, para contemplar a diversidade do público, o festival neste ano apresenta uma estrutura ampliada em locais como o "Espaço Kids" e a área voltada para deficientes.

Evento também apresenta novidades como a "Arena cultural", que conta com shows de comédias, dentre outros, e a Expo Halleluya, espaço destinado à venda de produtos e circulação dos visitantes.

"Em diversos aspectos a gente fez crescer o evento. Também saindo desse período de pandemia que a gente sofreu, a gente também pôde com mais liberdade fazer o evento acontecer de forma ainda mais bela e ainda mais estruturada", pontua o diácono Vitor Aragão, um dos organizadores do festival.

Confira a programação completa dos shows:



Quarta-feira (19/07)



Flávio Victor Jr

Diego Fernandes

Rosa De Saron



Quinta-feira (20/07)



Entretons

Ana Gabriela

Thiago Brado

Davidson Silva



Sexta-feira (21/07)



Adriana Arydes

Suely Façanha

Pe. Fábio de Melo

Adoração & Vida

Banda Reale (it)



Sábado (22/07)



Yuri Costa

Naldo José

Missionário Shalom

Amor & Adoração

Cosme

Jake Trevisan



Domingo (23/07)



Ir. Kelly Patrícia

Léo Dominus

Celina Borges

Eugênio Jorge

Ziza Fernandes