Ceará celebra parceria com o Unicef para ampliar cobertura vacinal nos municípios

Parceria prevê implantação de método de busca ativa vacinal para elevar as taxas de imunização do público infantojuvenil no Estado

Crianças e adolescentes não vacinados ou com doses da imunização de rotina atrasadas estão no foco de uma cooperação técnica celebrada nesta quinta-feira, 13, entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Governo do Ceará. A parceria formaliza a adesão do Estado ao método de busca ativa vacinal desenvolvido pela organização internacional.

O objetivo é levar aos postos de saúde o público infantojuvenil com histórico de defasagem na carteira de vacinação. Para isso, a estratégia do Unicef propõe o engajamento de órgãos públicos em atividades de mobilização social e o uso de ferramentas tecnológicas que ajudem a identificar onde estão e quem são as crianças e adolescentes não vacinadas ou com esquemas de imunização incompletos.

O método foi lançado em dezembro do ano passado. O município de Baturité, localizado a 78 quilômetros de Fortaleza, foi uma das quatro cidades brasileiras escolhidas pelo Unicef para participar do projeto piloto. Em pouco mais de um ano, a cobertura vacinal do público infantojuvenil saltou de 43% para 95%, atingindo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde.

A secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara, explicou que a adesão ao método tem como propósito principal expandir a experiência de Baturité para outros lugares do Estado. “O nosso objetivo é que a gente atinja mais de 95% de cobertura em todos os municípios”, frisou a gestora. Segundo ela, o Estado vai fornecer suporte técnico e capacitar os profissionais que atuam na linha de frente da atenção primária nos municípios.

A adesão das Prefeituras ao método é voluntária. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 177 dos 184 municípios já manifestaram interesse em implantar a busca ativa em seus territórios. Cada um terá acesso a uma plataforma digital gratuita focada na identificação, registro e monitoramento de crianças e adolescentes não vacinados. O sistema também disponibiliza orientações específicas para a tomada de decisões necessárias à vacinação.

De acordo com a chefe do escritório do Unicef no Brasil, Luciana Phebo, a execução do método ocorre de forma intersetorial. “Ir atrás de uma criança não vacinada não é uma questão só da Saúde. É também da Educação, da Assistência Social. A plataforma promove essa integração”, explicou. O uso da ferramenta, conforme Phebo, vai permitir que os profissionais responsáveis pela vacinação recebam alertas individuais sobre os usuários que precisam atualizar a caderneta de imunização.

Presente à solenidade de assinatura do termo de cooperação, a vice-governadora Jade Romero (MDB) ressaltou que o Ceará é o primeiro estado do País a implementar o método de busca ativa como uma política pública de vacinação. “Queremos ser referência no País nessa inovação. Essa estratégia vai tornar a nossa vacinação muito mais efetiva porque nos aproxima cada vez mais das pessoas”.

Segundo o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antônio Silva Neto, o Tanta, a média atual de cobertura vacinal do Ceará é de aproximadamente 80%. “Temos algumas [vacinas] já se aproximando de 95% e outras flutuando entre 75% e 85%”, detalhou. Com a implantação da busca ativa, o secretário diz acreditar que a média suba ao patamar estabelecido como meta pelo Ministério da Saúde.

“Esse método é importante pela inovação. A gente tem que ter novas estratégias para melhorar a cobertura. Se ficarmos parados no posto, dificilmente vamos atingir os 95%”, sublinhou Tanta.

A secretária de Saúde de Baturité, Sayonara Cidade, disse que os efeitos positivos da busca ativa vão além da ampliação da cobertura vacinal. “Na fase piloto, já pudemos experimentar uma integração maior das equipes de todas as secretarias. Foi algo que contribuiu muito não só na melhoria das coberturas como na efetividade do trabalho intersetorial”, comentou a gestora, que também é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE).