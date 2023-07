3 dicas para estudar online para o Enem

Estamos nos aproximando de mais uma edição do Enem, uma das provas de admissão mais aguardadas pelos estudantes. Nessa contagem regressiva, muitos participantes estão em busca de recursos para impulsionar sua preparação e alcançar os melhores resultados possíveis.

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para aprimorar os estudos, como mudanças na rotina, intervalos regulares ou, até mesmo, estudar em grupo. Por isso, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataforma educacional, lista 3 dicas fundamentais para aqueles que almejam um melhor rendimento na prova do Enem estudando de maneira online. Confira!

1. Aproveite o máximo da tecnologia

Com uma gama vasta de conteúdos como videoaulas, PDFs, chatbots de Inteligência Artificial para estudos, resumos e provas anteriores, a tecnologia e as plataformas de estudo online, além de terem se tornado a nova tendência mundial após a pandemia da COVID-19, podem realmente ser uma forte aliada para os jovens que buscam uma boa nota no Enem.

