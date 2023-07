Entenda por que os amigos imaginários são importantes para as crianças

É bastante comum que crianças tenham amigos imaginários durante sua fase de desenvolvimento. Eles são personagens fictícios criados pela imaginação e podem desempenhar um papel importante na vida cotidiana dos pequenos. Embora possam parecer irreais para os adultos, eles têm um significado especial para as crianças e desempenham diversas funções em seu mundo emocional e social.

“No universo infantil, os amigos invisíveis são aqueles que as crianças criam na fantasia delas, o que, além de saudável, é muito importante para ajudá-las a lidar com algumas questões para as quais ainda não teriam repertório. São aspectos emocionais e sociais como ter medo do escuro, de ficar sozinho, de não ter muitos amigos etc.”, explica Paula Pessoa Carvalho, psicóloga com formação em terapia analítico-comportamental infantil pelo Núcleo Paradigma de Análise do Comportamento.

Confidentes para as crianças

Segundo Paula Pessoa Carvalho, o amigo imaginário é um aliado da criança para resolver aflições, sendo uma fonte de conforto, companhia e entretenimento, especialmente em momentos de solidão ou tédio. Ademais, a presença deles é provável entre filhos únicos, pois eles não têm com quem compartilhar as percepções da vida. “Quando há irmãos, eles têm um modelo, podem até brigar, mas aprendem juntos a resolver”, explica a psicóloga.

Identificando se a relação é saudável

Para ajudá-lo a ponderar até que ponto o amiguinho invisível de seu filho faz bem para ele, tenha atenção aos sinais que a psicóloga aponta:

Ele fala o tempo todo no amigo invisível?

Não consegue estabelecer outras relações?

Na escola, briga o tempo todo?

Empresta seu brinquedo apenas para ter o amiguinho real por perto?