9 grupos de animais invertebrados e as suas características

Os animais invertebrados são organismos que não possuem uma coluna vertebral. Eles constituem a grande maioria das espécies animais existentes no planeta, abrangendo uma incrível diversidade de formas, tamanhos e habitats. Podem ser encontrados em praticamente todos os ecossistemas, desde oceanos profundos até florestas tropicais e desertos áridos.

Esses animais englobam grupos como insetos, moluscos, aracnídeos, crustáceos, equinodermos, entre outros. Apesar da ausência de coluna vertebral, muitos invertebrados possuem estruturas complexas e especializadas que lhes permitem realizar funções vitais, como locomoção, alimentação, reprodução e defesa.

A seguir, conheça os 9 grupos de animais invertebrados!

1. Poríferos

Também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas. Surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos que se agrupam em colônias.

2. Celenterados ou cnidários

Podem apresentar-se sob duas formas: pólipos ou medusas. Pólipos têm o corpo cilíndrico e vivem geralmente fixos, por exemplo, numa rocha. Na sua extremidade livre, apresentam tentáculos em volta da boca. Medusas têm o corpo em forma que lembra um guarda-chuva. Seus tentáculos se distribuem ao longo da margem do corpo, no centro no qual fica a boca. Nadam livremente, embora geralmente de maneira limitada, ou são carregadas pelas correntes de água.

3. Platelmintos

São vermes de corpo geralmente achatado que surgiram na Terra há provavelmente cerca de 600 milhões de anos. Esses animais compreendem em torno de 15 mil espécies, vivem principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos; são encontrados também em ambientes terrestres úmidos.

Alguns têm vida livre, outros parasitam animais diversos, especialmente vertebrados. Medindo desde alguns milímetros até metros de comprimento, os platelmintos possuem tubo digestório incompleto, ou seja, têm apenas uma abertura – a boca -, por onde ingerem alimentos e eliminam as fezes; portanto, não possuem ânus. Alguns nem tubo digestório têm e vivem adaptados à vida parasitária, absorvendo, através da pele, o alimento previamente digerido pelo organismo hospedeiro.

4. Nematelmintos

São vermes de corpo cilíndrico, afilado nas extremidades. Muitas espécies são de vida livre e vivem em ambiente aquático ou terrestre; outras são parasitas de plantas e de animais, inclusive o ser humano. Há mais de 10 mil espécies desse tipo de vermes catalogadas, mas cálculos feitos indicam a existência de muitas outras espécies, ainda desconhecidas.

Ao contrário dos platelmintos, os nematelmintos possuem tubo digestório completo, com boca e ânus. Geralmente têm sexos separados, e as diferenças entre o macho e a fêmea podem ser bem nítidas, como no caso dos principais parasitas humanos. De modo geral, o macho é menor do que a fêmea da mesma idade e sua extremidade posterior possui forma de gancho. Esses animais são envolvidos por uma fina e delicada película protetora, bem lisa e resistente.

5. Anelídeos

A minhoca pertence ao filo dos anelídeos – nome que inclui vermes com o corpo segmentado, dividido em anéis. Os anelídeos compreendem cerca de 15 mil espécies, com representantes que vivem no solo úmido, na água doce e na água salgada. Podem ser parasitas ou de vida livre.

O corpo dos anelídeos é revestido por uma pele fina e úmida. Essa é uma característica importante da respiração cutânea – respiração realizada através da pele, visto que os gases respiratórios não atravessam superfícies secas. Eles são considerados os mais complexos dos vermes. Além do tubo digestório completo, têm um sistema circulatório fechado, isto é, apresentam boca, ânus e um sistema circulatório em que o sangue só circula dentro dos vasos.