Unesco calcula em US$ 2,6 bilhões destruição de patrimônio e cultura na Ucrânia

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) calculou, nesta segunda-feira (3), em US$ 2,6 bilhões a destruição causada pela guerra na Ucrânia no patrimônio e no setor cultural deste país.

Ao todo, 248 monumentos foram danificados desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, e alguns foram completamente destruídos, sobretudo, no leste, segundo o órgão da ONU.

A ofensiva russa também provocou o colapso do turismo, das artes, do esporte, do lazer e da indústria cultural, entre outros, cujas perdas seriam de pelo menos US$ 15,1 bilhões, segundo a Unesco.

A diretora-geral, Audrey Azoulay, que viajou hoje para a Ucrânia, anunciou um apoio a Kiev para a elaboração de "um plano nacional de reconstrução do setor cultural".

De acordo com Audrey, serão necessários US$ 6,9 bilhões para reconstruir e relançar este setor na Ucrânia.

Sete sítios culturais e um natural desse país estão nas listas de Patrimônio Mundial da Unesco, incluindo o centro histórico de Odessa (sudoeste), desde janeiro.

