Testemunhas de Jeová promovem congresso no Ceará

As Testemunhas de Jeová realizam congresso religioso no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no próximo fim de semana, dias 16 a 18 de junho. O evento ocorre em vários países do mundo, sendo 600 locais só no Brasil. No Ceará, as cidades de Tauá, Morada Nova, Crateús, Viçosa do Ceará, Iguatu e Sobral também devem receber versões do congresso, com datas distintas entre os meses de julho a setembro.

Testemunhas de Jeová vão realizar programa sobre desafios do futuro; LEIA

Na RMF, a atividade se repete em outros dias, sendo possível conferir todos no site das testemunhas de Jeová. A última data prevista para a atividade no Estado é 8 a 10 de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até setembro, os organizadores esperam que 23 mil pessoas tenham passado no congresso no Salão de Assembleias do Eusébio e 20 mil visitem o evento no Interior, somando 43 mil visitantes em todo o Ceará.

A programação de três dias é a mesma em todos os países onde o congresso é realizado. Cânticos, discursos religiosos e leituras de trechos bíblicos serão parte das atividades, com o tema “Seja Paciente” servindo de guia. Momentos destinados à conversão e batismo também fazem parte da programação.

O evento, que costuma movimentar os fiéis para os centros onde ocorrem as concentrações, vinha sendo adaptado para o formato on-line nos últimos três anos devido à pandemia de Covid-19.

O porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, Otto Costa, acredita que houve impacto com a adaptação para o formato remoto. “Foi um alcance muito bom, mas agora é a oportunidade de a gente reencontrar nossos irmãos e o público em geral”, afirma ele.



Testemunhas de Jeová - congresso no Ceará

Quando: Sexta-feira a domingo, 16 a 18 de junho

Onde: Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová (rua Antônio Martins Freire, 55 - Tamatanduba - Eusébio)

Outras informações: www.jw.org/pt/

Gratuito