Doze pessoas são mortas em tumulto no estádio de El Salvador

Doze pessoas morreram em um tumulto envolvendo torcedores no sábado (20) no estádio Cuscatlán, em San Salvador, em um torneio local de futebol entre os times Alianza e FAS, informou a Polícia Nacional Civil (PNC).

"Até o momento temos um resultado negativo de doze vítimas, nove que estão aqui no estádio e outras três que, segundo nos informaram, estão em diferentes hospitais" declarou à imprensa o chefe da PNC, Mauricio Arriaza.

Além dos mortos, vários torcedores ficaram feridos, "ao menos dois deles em estado grave", afirmou a polícia.

Como ocorreu o tumulto no estádio de El Salvador?

Segundo a PNC, "as primeiras informações apontam para um tumulto de torcedores que tentavam entrar para assistir à partida".

Sobre como começou o incidente, o porta-voz do grupo de socorro Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, disse que "aparentemente um dos portões do setor caiu, o que causou aglomeração".

O jogo foi suspenso enquanto os socorristas evacuavam o público, em uma operação que envolveu centenas de policiais e militares.

"Preliminarmente foram realizados mais de 500 atendimentos" no estádio, com capacidade para cerca de 35.000 pessoas. As 100 pessoas em estado de maior gravidade foram transferidas a hospitais locais, alguns com sintomas de asfixia e outros com "diferentes tipos de traumatismos", declarou Fuentes.

Entre as sobreviventes está Sandra Guzmán, de 40 anos, que foi hospitalizada. "Muita gente caiu em cima de mim, eu não conseguia respirar, estavam me sufocando", contou Guzmán à AFP.

Ela relata que estava em frente ao portão quando "as pessoas começaram a me empurrar para entrar (no estádio), eu já não conseguia mais voltar, quando vi, tinha muita gente em cima de mim. Desmaiei e acordei no hospital."

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que uma investigação está em andamento para determinar quem são os responsáveis. "Todos serão investigados: equipes, diretores, estádio, bilheteria, Liga, Federação, etc", tuitou Bukele.

Condolências as vítimas de El Salvador

Chefe da PNC, Mauricio Arriaza, afirmou que "O futebol salvadorenho está de luto."

Além disso, outro que demonstrou solidariedade foi o presidente da Fifa, Gianni Infantino, "aos familiares e amigos" dos mortos.

Em um comunicado, a Federação Salvadorenha (Fesfut) afirmou "lamentar profundamente" os fatos ocorridos no estádio Cuscatlán.

Devido aos trágicos acontecimentos, a entidade anunciou que todas as atividades de futebol estão suspensas em todo o país neste domingo. Além disso, anunciou um reunião da Comissão de Segurança do Locais Desportivos.