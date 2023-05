Parceria Público-Privada: Fortaleza e mais 6 cidades devem ter esgotamento universalizado

Fortaleza e outros seis municípios da Região Metropolitana terão o esgotamento universalizado por uma Parceria Público-Privada (PPP). Na tarde desta terça-feira, 16, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e os representantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e da Aegea no Norte-Nordeste se reúnem para realizar a assinatura do contrato.

Compondo o segundo bloco de municípios cearenses a serem contemplados pela iniciativa estão Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi. De acordo com o Governo do Estado, somente nesses locais serão investidos R$ 11,3 bilhões em ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário.

A partir do investimento da PPP do bloco 2, devem ser beneficiados mais de 3,2 milhões de cearenses com a universalização do acesso à coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, a média de cobertura nos municípios é de 64%. A meta é, até 2033, universalizar o saneamento, ou seja, garantir que 90% da população atendida pela PPP tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. A cobertura será ampliada para 95% até 2040.



A PPP de esgoto foi firmada com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que determina que 90% da população tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgoto até o ano de 2033.



Com informações da repórter Ana Rute Ramires