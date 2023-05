Carro-forte cai em barranco às margens da CE-292, no Crato

Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente e não tiveram lesões graves

Na manhã deste sábado, 13, um carro-forte caiu em um barranco às margens da rodovia CE-292, no Crato, na região do Cariri. Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o veículo seguia sem carga para Iguatu, quando ocorreu o acidente.

Ainda de acordo com a PMCE, havia óleo na pista, o que pode ter contribuído para o deslizamento do veículo.

O motorista relatou à equipe da PM que perdeu o controle do veículo ao realizar a curva, por conta do tempo que estava chuvoso no momento do acidente. Duas pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem lesões graves.

Confira nota completa da PMCE

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipe de Força Tática da 3ª Companhia do 2º Batalhão (3ª Cia/ 4º BPM) atendeu às 8h30min deste sábado (13) ocorrência de acidente de trânsito na rodovia CE-292 na cidade do Crato, envolvendo um veículo de transporte de valores.

