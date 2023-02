Bolsas da Capes e do CNPq pagam de R$ 700 a R$ 5,2 mil; saiba como concorrer

Após dez anos sem reajuste, as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) terão novos valores a partir de março. O aumento varia de 25% a 75% para bolsistas da graduação e pós-graduação. Mas afinal, o que são as bolsas científicas e quem pode se candidatar a elas?

As bolsas são auxílios financeiros pagos mensalmente pelas agências federais de pesquisa —Capes e CNPq— a estudantes de graduação e de pós-graduação matriculados em instituições de ensino superior. No Brasil, segundo o Governo Federal, existem mais de 256 mil bolsistas vinculados a essas duas instituições, e cerca de 10 mil vagas devem ser criadas ao longo de 2023.

As bolsas de graduação são ofertadas pelo CNPq, por meio do Programa de Iniciação Científica. A modalidade funciona tanto em universidades públicas quanto privadas e é uma das principais portas de entrada ao campo da Ciência. Para concorrer, é necessário que o estudante desenvolva um projeto de pesquisa junto com um orientador (professor).

Os trabalhos são avaliados em processos seletivos organizados pelas próprias instituições, que são as responsáveis por pleitear as bolsas à agência. O prazo de validade das bolsas é de doze meses, podendo ser renovada em condições excepcionais e devidamente justificadas.

Veja o reajuste

Bolsa de iniciação científica:

Valor anterior: R$ 400

Valor reajustado: R$ 700 (+75%)

Já as bolsas de pós-graduação são para os estudantes de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado. Tanto a Capes quanto o CNPq disponibilizam bolsas nesta modalidade. Os incentivos são obtidos diretamente nas instituições de ensino a partir de processos seletivos conduzidos pelos programas de pós-graduação.

Informações sobre concessão, pagamento, suspensão, cancelamento, implementação ou vigência de bolsa devem ser verificadas nas próprias universidades. As bolsas de Mestrado podem durar até 24 meses e as bolsas de Doutorado até 48 meses.

Veja o reajuste

Bolsas de mestrado

Valor anterior: R$ 1.500

Valor reajustado: R$ 2.100 (+40%)

Bolsas de doutorado

Valor anterior: R$ 2.200

Valor reajustado: R$ 3.100 (+40%)

Bolsas de pós-doutorado

Valor anterior: R$ 4.100

Valor reajustado: R$ 5.200 (+25%)



Documentação para solicitar bolsas (todos os casos)



Carteira de identidade;

Comprovante de endereço/residência;

CPF;

Cadastrar no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios;

Termo de Compromisso.

Serviço - dúvidas sobre bolsas

Central de Atendimento Capes

0800 616161

Central de Atendimento CNPq

(61) 3211 4000



