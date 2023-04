Chove em 77 municípios cearenses neste domingo, 16; veja previsão do tempo

O destaque de maior chuva é de Guaraciaba do Norte, com 95 milímetros; há expectativa de precipitações em todas as macrorregiões

Amanheceu com chuvas em 77 municípios cearenses neste domingo, 16. De acordo com informações do sistema de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações ocorreram — principalmente — nas cidades do Interior e do Litoral. A previsão aponta ainda céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões.

O destaque de maior chuva é de Guaraciaba do Norte, com 95 milímetros, seguida por Russas, com 80,6 milímetros e São Benedito, com 80 milímetros. Os dados são referentes à atualização deste domingo, 16, às 8h50min.

Segundo a Funceme, as precipitações registradas na faixa litorânea têm relação com áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e pelo sistema de brisa, isto é, correntes de ventos noturnos que sopram do continente para o oceano.

Já no Interior, entre os principais fatores que podem ter influenciado para as chuvas são os efeitos locais, como temperatura e umidade elevadas, bem como a interação dos ventos com o relevo, que podem favorecer a ocorrência de chuvas isoladas.



Análise da Fundação avalia ainda que para este domingo, 16, e para a segunda-feira, 17, as regiões do Cariri, da faixa litorânea, da Ibiapaba e do Sertão Central Inhamuns deverão concentrar os maiores acumulados de chuva, especialmente, entre a madrugada, manhã e noite. A intensidade da chuva deverá ser de moderada a forte nessas áreas citadas, e fraca a moderadas nas demais regiões.



10 maiores chuvas por posto do dia



Guaraciaba Do Norte (Posto: Guaraciaba do Norte) : 95 mm

Russas (Posto: Peixe) : 80.6 mm

São Benedito (Posto: São Benedito) : 80 mm

São Benedito (Posto: Sítio Chapadinha) : 65.4 mm

Russas (Posto: Russas) : 60.9 mm

Guaraciaba Do Norte (Posto: Morrinhos Novos) : 55 mm

Quixeramobim (Posto: Radar Quixeramobim) : 53 mm

Quiterianópolis (Posto: Monteiro) : 52 mm

Ibiapina (Posto: Sítio Tauã de Baixo) : 51 mm

Jaguaruana (Posto: Borges) : 51 mm

Previsão do tempo (17 e 18 de abril)

Segunda - 17/4

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça - 18/4

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões.



