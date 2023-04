Enel abre 86 lojas para atendimento neste sábado, 15

A Enel Distribuição Ceará abre 86 lojas para atendimento ao cliente no Estado neste sábado, 15. O horário de funcionamento será das 8 às 12 horas, com os atendimentos sendo realizados por ordem de chegada apenas neste dia. Serviços da companhia como troca de titularidade, emissão de 2ª via, parcelamento de contas além de outros serviços estarão disponíveis.

Confira os municípios que estarão com lojas em funcionamento:

Acaraú

Alto Santo

Amontada

Aquiraz

Aracoiaba

Assaré

Aurora

Barbalha

Barreira

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Caririaçu

Cascavel

Caucaia

Choró-Limão

Crateús

Crato

Cruz

Eusébio

Guaraciaba do Norte

Horizonte

Ibiapina

Icapuí

Iguatu

Independência

Ipu

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jaguaretama

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Massapê

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Monsenhor Tabosa

Nova Jaguaribara

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Pedra Branca

Pentecoste

Pindoretama

Porteiras

Quixadá

Quixeré

Redenção

Russas

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

São Benedito

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tianguá

Trairi

Ubajara

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Em Fortaleza, funcionam as unidades dos bairros Aldeota, Carlito Pamplona, Centro, Messejana e Parangaba.

Serviço

A Enel informa que em casos de ocorrência, os clientes podem solicitar serviço ou informações pelo aplicativo Enel Ceará; que pode ser baixado de forma gratuita tanto para Android e IOS; pelo site da companhia, pelas redes sociais ou pela Central de Atendimento pelo número 0800 285 0196.

Há também a opção de solicitar serviços por meio do Whatsapp, no número (21) 9 9601-9608. A assistente virtual Elena atenderá os clientes ingressando serviços como consulta de débitos e envio de 2ª via, além de responder perguntas frequentes.

