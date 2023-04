Sindicato das Escolas Particulares orienta atenção com portarias

Entre as recomendações, redobrar o cuidado com portarias, evitar a circulação de ex-alunos na escola e divulgar formas de denúncias de possíveis ameaças e ataques

Na próxima segunda-feira, 17, a partir das 17 horas, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) reunirá filiados em sua sede, no Centro de Fortaleza, para uma assembleia geral antecipada. No encontro, a entidade pretende discutir medidas preventivas conjuntas de segurança escolar. Um representante da Polícia Militar do Ceará (PMCE) participará do encontro.

Estudante do 9º ano ataca duas meninas dentro de escola no interior do Ceará; CONFIRA



Segundo a presidente do Sinepe, Graça Bringel, estão sendo elaborados documentos, já repassados a toda a comunidade escolar local, com indicações do que pretendem fazer ou já estão fazendo e destacando o papel de cada um diante dos fatos registrados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última terça-feira, 11, o Sindicato das escolas particulares emitiu uma circular (nº 004/2023) com orientações sobre as medidas protetivas que podem ser executadas. O documento aponta três situações: 1) em relação às portarias e entradas das escolas; 2) sobre transparência e firmeza nas rotinas da unidade; 3) canais (fones e site) para denunciar.

Sobre as portarias, o Sinepe recomenda redobrar o cuidado no acesso, sobretudo nos horários de chegada/saída de alunos e intervalos de recreio; manter frequente a vigilância no entorno da escola; rigor na identificação de prestadores de serviços e terceiros, evitando o acesso destes em horário de maior circulação dos alunos.

Orienta que seja evitada a circulação de ex-alunos na escola, "sensibilize-os quanto ao delicado momento atual". Também que se reforce a importância dos pais acompanharem as postagens dos filhos nas redes sociais e que se promovam ações de valorização da cultura de paz.

"É importante que as autoridades sejam imediatamente comunicadas em qualquer sinal que aponte algum transtorno", diz a circular do Sinepe.

Ataques a escolas: Denúncia

As denúncias podem ser encaminhadas para os fones 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou no número (85) 3101-0181 (WhatsApp).

A entidade também cita o site aberto pelo governo federal para recebimento de denúncias sobre possíveis ataques e ameaças contra as escolas: https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura.

Qualquer informação repassada será mantida sob sigilo e anonimato.