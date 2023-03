As forças de segurança do Estado realizaram uma operação de apreensão de envolvidos com uma organização criminosa que atua na Região Sul. Saiba mais informações

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 21, operação para efetuar 36 decisões judiciais expedidas contra membros de uma facção criminosa com atuação em diversos municípios da região Sul do Estado.

A ação foi denominada como operação "Coluna Sul". Dez pessoas já foram presas, conforme a Polícia. Além das prisões, foram apreendidos celulares, e substâncias ilícitas também foram encontradas pelas forças policiais.

Das 36 decisões, 20 eram de prisões preventivas e as outras 16, mandados de busca e apreensão. Os alvos da operação são homens e mulheres suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa atuante em diversos municípios.

Região Sul do Ceará: Polícia prende suspeitos

Algumas das cidades nas quais os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Civil do Ceará são: Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Tauá, Milagres, Mombaça, Boa Viagem, Independência e Acopiara, além da Capital, Fortaleza.

A coordenação da operação está sendo feita pelas forças de segurança de região, nomeadamente a delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que atua por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD). Outros departamentos de inteligência policiaç também atuam no apoio à operação.

