Festa de São José tem data de encerramento antecipada neste ano; veja programação

Os festejos em homenagem a São José, padroeiro do Ceará, terão a data de encerramento antecipada neste ano. A festa é tradicionalmente comemorada no dia 19 de março, marcado como feriado estadual. Porém, nesse ano, a data cairá em um domingo, coincidindo com o quarto domingo de Quaresma.

De acordo com as Normas Universais sobre o ano litúrgico e o calendário, de Paulo VI, o domingo só cede celebração às solenidades e às festas do Senhor. Porém, os domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa tem prioridade sobre todas as outras comemorações.

O Padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza, explicou ao O POVO que, nesse ano, a festa ocorrerá no dia 18 de março.

“O domingo tem prevalência sobre todas as demais festas, porque nele nós comemoramos o dia do Senhor e não pode ser substituído pela festa de nenhum outro santo. Por isso, nós vamos celebrar solenemente, como todos os anos, mas no dia 18”, explicou.

Parte dos fieis ainda não sabe da mudança. A assistente de departamento pessoal Sônia Sousa afirmou que não estava ciente da antecipação, mas considerou as razões da Arquidiocese para a alteração.

Já Maria das Dores, dona de casa, se surpreendeu com a notícia, por estar acostumada com a realização da celebração na data original.

“Não estava sabendo. É estranho, porque o certo seria dia 19, mesmo, que é o dia [de São José]”, analisou.

O padre também apontou que a novena irá iniciar no dia 9. O período terá uma programação que conta com o Santo Terço meditado, às 18 horas de cada dia, em seguida a novena, às 18h30min, e, por fim, a Santa Missa.

Na tradição católica, São José é o pai de Jesus Cristo, marido de Maria e carpinteiro. São José foi escolhido como padroeiro do Ceará pelo fato de uma das primeiras embarcações a chegarem no estado, por Aquiraz, carregar a imagem de São José do Ribamar. Em 1621, a data foi decretada pelo papa Gregório XV como o dia de São José.

Nesse ano, a festa em homenagem ao padroeiro é a segunda a ser realizada após a pandemia. As comemorações de 2020 e 2021 foram suspensas devido ao número de casos de Covid-19.

Em 2022, a celebração aconteceu, porém, como medida de prevenção, a Arquidiocese de Fortaleza promoveu uma carreata ao invés de uma caminhada. O Padre Clairton expressou a expectativa pela presença do público no cortejo a pé que voltará a ser realizado nesse ano.



“Eu espero que tenha muita gente, porque há dois anos que nós não fazíamos a procissão de São José. Se Deus quiser esse ano nós vamos fazer e, quando chegarmos, celebraremos outra missa”, disse.

As comemorações em homenagem a São José ocorrem em igrejas por todo o Estado, que preparam programação para a Festa. De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, 11 paróquias no Ceará têm o santo como padroeiro: Catedral Metropolitana, Lagoa Redonda, Vila Peri, Passaré, Edson Queiroz, Papicu, Araturi, Maracanaú, Aquiraz, Alto Luminoso — Cascavel e Bela Vista — Canindé.

Serviço

Programação da Catedral Metropolitana de Fortaleza no dia de São José (18/03)

8h30min — Missa dos enfermos

10h — Missa dos Josés

12h — Missa das crianças

16h — Missa das Famílias

17h — Procissão

18h30min — Missa de encerramento

Colaborou Samuel Setubal

