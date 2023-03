Fuga na CPPL 4: acusados de latrocínio, chacina e duplo homicídio estão entre os fugitivos

Um dos fugitivos é acusado de participação na chacina de Ibaretama e outro do latrocínio de um guarda municipal. Maioria tem envolvimento com mortes violentas

Acusados de latrocínio, chacina e duplo homicídio estão entre 11 os presos que fugiram da Unidade Prisional Elias Alves da Silva, a CPPL 4, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada do domingo, 12. As circunstâncias da fuga não foram informadas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Andrew Gabriel do Nascimento faz parte dessa lista. Ele foi preso em flagrante suspeito de um duplo homicídio na avenida Osório de Paiva, em setembro de 2020. Dois homens foram executados dentro de um automóvel.

Outro fugitivo é Antônio Aristides Alves Ferreira, preso por tráfico de drogas em 2019. Ele possui antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio e já tinha passagem por tráfico.

O José Leudimar Ferreira da Silva reincide em seu segundo envolvimento em situações de fuga. Em 2011, em uma vistoria na cela dele, na cadeia pública de Quixeré, encontraram um buraco que dava acesso à parte externa do estabelecimento prisional.

O outro fugitivo, Kelvin Azevedo Lima, de 20 anos, foi um dos presos por participação na chacina de Ibaretama. Ele e o irmão são apontados por dar apoio aos responsáveis pela chacina que deixou sete mortos, entre as vítimas uma criança de sete anos. A motivação era disputa entre facções criminosas.

O Luís Fernando Alexandre foi preso em 15 de janeiro de 2009 pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um guarda municipal. O crime havia acontecido em 6 de janeiro e a vítima reagiu a um assalto, foi baleada e não resistiu aos ferimentos. Um outro preso é apontado por homicídios em série no bairro Vicente Pizon, em Fortaleza: Will Alves dos Santos foi preso no ano de 2010.

Outro fugitivo é Luis Augusto Sabino da Silva, que é acusado de matar um amigo. Ele fez uso de bebida alcoólica com a vítima e depois executou uma emboscada com outro homem para golpear o rapaz e em seguida matá-lo a golpes de foice.

Superlotação

Integrante da Comissão de Direito Penitenciário da OAB, Ramon David afirma que a situação de fugas é resultado da superlotação nas unidades prisionais. Os locais, segundo o advogado, estão com excedente do número de presos em decorrência da interdição do Centro de Triagem. Com isso, os internos são transferidos para outras unidades e o aumento do número de presos prejudica o monitoranento e a segurança das unidades prisionais.

O advogado também cita a cultura do encarceramento, em casos de prisões de crimes sem violência ou grave ameaça. "Pessoas que poderiam estar monitoradas ou com medidas cautelares, que estão presas e causam o excedente, são presos provisórios, que também são a grande parte desse excedente", explica.

Confira a lista dos detentos que conseguiram fugir

1. Andrew Gabriel do Nascimento

2. Antônio Aristides Alves Ferreira

3. Antônio Vitor Gomes Leandro

4. Felipe Paulo Marinho de Sousa

5. George Rodrigues de Matos

6. José Leudimar Ferreira da Silva, o Quixeré

7. Kelvin Azevedo Lima

8. Lucas do Nascimento Reis, Novim

9. Luis Fernando Alexandre Viana, Gordim da Guanabara

10. Luis Augusto Sabino da Silva , o Capeta

11. Will Alves dos Santos