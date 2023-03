Instalação gratuita da parabólica digital começa em 15 cidades do Ceará

As famílias de menor renda, de mais 15 municípios cearenses, que possuem a antena parabólica tradicional (Banda C) podem iniciar o processo de migração gratuita para o modelo digital, o Banda Ku. Toda a instalação do novo equipamento é feita voluntariamente pela Siga Antenado (instituição não governamental criada por determinação da Anatel), desde que a pessoa esteja inscrita em algum programa do Governo Federal (CadÚnico).

A terceira fase do programa calcula beneficiar cerca de 138 mil famílias das cidades de Acarape, Alcântaras, Barbalha, Cariré, Forquilha, Irauçuba, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Meruoca, Miraíma, Santana do Acaraú, Sobral, Tururu, Umirim e Uruburetama.



Em Juazeiro do Norte e Sobral, é provável que mais de 70 mil lares tenham direito ao kit. Na sequência, estão:

- Jijoca de Jericoacoara: 14,2 mil;

- Barbalha: 9,6 mil;

- Santana do Acaraú: 6,9 mil;

- Forquilha: 4 mil;

- Irauçuba: 3,6 mil;

- Uruburetama: 3,4 mil;

- Cariré: 3,3 mil;

- Umirim: 3,1 mil;

- Acarape: 2,7 mil;

- Tururu: 2,5 mil;

- Meruoca: 2,2 mil;

- Miraíma: 2,1 mil;

- Alcântaras: 1,8 mil.

Outras 19 regiões do Ceará continuam com o agendamento em aberto. A previsão é que mais de 23 mil residências, espalhadas por Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, sejam igualmente privilegiadas.



Patrícia Abreu, diretora de comunicação da Siga Antenado, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 2, que a expansão é gradual, visando a executar os trabalhos de forma “organizada, estruturada e sem contratempos”.

Segundo a diretora, “os Estados com mais de 100 mil instalações previstas queremos olhar de perto. Estar presente. Divulgar as novidades. Para que possamos fazer com que um número grande de pessoas saibam do projeto, procurem a gratuidade, e, principalmente, se mobilizem para trocar seus equipamentos antes da chegada do 5G e antes do desligamento da parabólica convencional”.



Contexto da substituição



A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Portanto, aqueles que não fizerem a mudança para o novo aparelho a tempo, não conseguirão mais assistir televisão.



Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem poderá travar, e, até, ser interrompida.

Contudo, as famílias que utilizam outros sistemas de transmissão, como antena digital tipo espinha de peixe (no telhado da casa), antena digital interna ou TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.



Serviço

Para saber se tem direito ao kit gratuito, é preciso telefonar para o canal de atendimento da Siga Antenado: 0800 729 2404 ou acessar o site: sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

