Kit parabólica: veja como receber a antena gratuitamente

11:30 | Out. 17, 2022

Quem usa antena parabólica tradicional para assistir a TV aberta, precisará providenciar a substituição do equipamento

Usuários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuem uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento poderão solicitar uma nova antena gratuitamente.

Isso porque com a limpeza feita pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) da faixa de 3,5 GHz para implementação do 5G em mais de 500 municípios pelo Brasil, quem usa antena parabólica para assistir a TV aberta, precisará providenciar a substituição do equipamento.

A troca será necessária porque o sinal de TV aberta em antenas parabólicas no Brasil transita pela banda C, na frequência entre 3,7 GHz a 6,45 GHz, e ocupará a mesma "avenida" que a nova tecnologia móvel. Com isso, quem não trocar deve ter interferência na transmissão e, posteriormente, perder completamente o sinal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para driblar o risco de interferência, os novos kits de parabólica digital precisarão estar em uma nova "estrada", que está sendo chamada de banda Ku.

Confira os passos para receber a nova antena.

Quem pode receber a antena parabólica?

Estar inscrito no CadÚnico e receber algum benefício do Governo Federal;

Ter uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento;

Está dentro dos requisitos? Veja como solicitar

Se cadastrar no site sigaantenado.com.br (ou ligar para 0800 729 2404) e solicitar um agendamento para entrega e instalação.

O técnico que for designado para fazer a instalação vai conferir se o beneficiário está dentro dos requisitos acima, de acordo com o Siga Antenado.



Quem precisa comprar uma nova antena, o que deve fazer?

A recomendação é buscar por kits que tenham antena parabólica digital com receptor H265, que inclui uma antena, um receptor de sinal e um controle remoto.

Os preços do kit podem variar de R$ 200 a R$ 600.

Mais notícias de Economia

Tags