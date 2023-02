ADUFC promove ciclo de debates sobre democracia, educação e classe trabalhadora

A conferência terá início a partir do dia 9 de fevereiro, na Reitoria da UFC, e se estenderá para o interior do Estado

Entre os meses de fevereiro e abril, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) realizará um ciclo de discussão sobre a luta sindical e a organização dos trabalhadores. Iniciando o ciclo de debates, os docentes Vladimir Safatle, filósofo e docente da Universidade de São Paulo (USP) e Custódio Almeida, do Curso de Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC), ministrarão a palestra "Caminhos para enfrentar o fascismo e afirmar a democracia”. O evento será realizado no auditório da Reitoria da UFC, no dia 9 de fevereiro, a partir das 18h30min.

De acordo com a secretária-geral da ADUFC, a professora Helena Martins, “o ciclo busca ser mais um espaço para fomentar a discussão coletiva e a contribuição da academia e das universidades para pensar a sociedade”, afirmou. Helena está na organização do encontro e mediará a mesa.

Dando continuidade à programação, no dia 10 de fevereiro, às 18h30min, o Auditório Izaíra Silvino, na sede da ADUFC em Fortaleza, será palco para o lançamento do livro “Em um com impulso”, de Vladimir Safatle com comentário do professor Alexandre Nunes, da Universidade Federal do Cariri (UFCA). A cerimônia será mediada pela vice-presidente do Sindicato, professora Irenísia Torres.

A obra, que também está disponível em formato digital, é o primeiro volume da trilogia “Experiência estética e emancipação social”. Seu principal objetivo é procurar compreender a articulação profunda entre o que está em jogo na produção artística e as expectativas de emancipação social.

O ciclo de debates segue até o mês de abril e tratará de assuntos variados, tais como: crise econômica, gênero, neoconservadorismo e militarismo na política. O segundo ciclo discorre sobre “O papel da educação e dos trabalhadores na luta pela democracia” e será realizado no dia 15/2 às 15h na sede da ADUFC. O responsável pela exposição será o Prof. Antônio Cruz, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A mesa de debate, por sua vez, será composta pela Profª. Zuleide Queiroz, docente da Universidade Regional do Cariri (URCA), pela 2ª vice-presidenta do ANDES-SN e pelo Prof. Nilson Cardoso, presidente da diretoria eleita do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece). A conversa será mediada pela diretora de Assuntos de Aposentados da ADUFC, Profª. Lena Espíndola.

O assunto a ser abordado no dia 2 de março será “Resistir em tempos de crise econômica e mudanças no mundo do trabalho”, com a Profª. Virgínia Fontes, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Prof. Fábio Sobral (FEAAC/UFC), e mediação do presidente da ADUFC, Prof. Bruno Rocha.

A ação dos militares também será pauta de discussão durante a conferência. A palestra “O papel dos militares na política no Brasil”, será ministrada pelo Prof. Rodrigo Lentz, da Universidade de Brasília (UnB) e autor do livro “República de Segurança Nacional: militares e política no Brasil”. Ana Vládia Holanda, do Fórum Popular de Segurança Pública, e Alessandra Felix, da Frente Estadual pelo Desencarceramento estarão ocupando a mesa de debate. A mediação será realizada pelo Prof. José Josberto Montenegro, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Os encontros dos dias 2 e 14 de março ocorrem na sede da ADUFC-Fortaleza.

No dia 22 de março, o ciclo se estenderá para o interior do Estado. “Gênero, neoconservadorismo e democracia” será tema da palestra na ADUFC-Cariri, em Juazeiro do Norte, que será ministrada pela Profª. Camila Espírito Santo, da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e terá início a partir das 18h30min. Estarão presentes na mesa de debate a s professoras Luma Andrade (UNILAB), Gema Esmeraldo (UFC) e Zuleide Queiroz (URCA).

O ciclo de debates será finalizado no dia 4 de abril, no Campus de Auroras (Unilab), em Redenção. A palestra sobre educação descolonial será conduzida pelas professoras Inês Escobar (CCA/UFC), Matilde Ribeiro (Instituto de Humanidades/UNILAB) e Itacir Marques (Instituto de Humanidades/UNILAB).

SERVIÇO:

Abertura do ciclo de debates “Democracia e emancipação: o papel da educação e da classe trabalhadora”

“Caminhos para enfrentar o fascismo e afirmar a democracia”

Debatedores: Vladimir Safatle (USP) e Custódio Almeida (UFC)

Quando: 9/2 (quinta-feira), às 18h30min

Onde: Auditório da Reitoria da UFC



