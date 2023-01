Coral do IFCE canta sobre pós-pandemia em teatros de Fortaleza

Com apresentações em vários teatros de Fortaleza, o Coral do IFCE apresenta "No Novo Tempo", que retrata sobre o pós-pandemia e as adversidades atravessadas pela humanidade

Durante os meses de fevereiro a junho, o Coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) apresentará o espetáculo "No Novo Tempo", que aborda as vivências e adversidades do período pós-pandemia, relembrando as dores da perda e recuperando uma perspectiva de superação.

A apresentação faz, por meio de 21 canções brasileiras, uma abordagem representativa da reclusão e do isolamento social vividos na pandemia da Covid-19, com foco nos valores e atitudes que auxiliaram durante esse momento. O coral conta com 35 integrantes, sendo regidos pelo professor Davi Silvino. Os espetáculos serão realizados em diversos teatros por toda Fortaleza.

O show é dividido em três atos, que contam com composições de artistas renomados da música brasileira, dentre eles Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dominguinhos, Patativa do Assaré, Ivan Lins, Lulu Santos e Renato Russo.

O primeiro, intitulado como "Força", fala sobre as “portas que foram fechadas para o mundo” e a relação das pessoas com esse sentimento. No segundo ato, "Amor", destaca-se a forma de como esse sentimento gera um redescobrimento da vida e as relações familiares, sociais e culturais.

"No Novo Tempo" encerra no ato "Cantar", que é dedicado à música e a ação de cantar como uma “atitude libertadora”. "Toda essa experiência transforma-se em beleza, em doação, em um novo momento. A reclusão se torna alegria. A voz é solta”, ressalta Davi Silvino.

O professor ainda destaca ideias presentes no espetáculo: “A esperança é um som coletivo de vozes humanas. As portas, antes abertas, são transpassadas e estamos novamente no mundo. No novo mundo. Cantando o que passamos. Cantando o tempo que não passou. Cantando 'No Novo Tempo'".

O Coral do IFCE tem a proposta de ser um coro cênico e busca realizar espetáculos que fundem as linguagens teatral e visual com a música. O grupo conta com arranjos vocais próprios, com a presença forte da movimentação e expressão corporal aliadas ao cenário e à iluminação.

Espetáculo "No Novo Tempo" do Coral do IFCE Fortaleza

Fevereiro

de 1º à 9, às 19 horas

Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)

11 de fevereiro, às 19 horas

Onde: Teatro Antonieta Noronha (R. Pereira Filgueiras, 4 - Centro)

Março

dias 1, 8, 15, 22 e 29, às 19 horas

Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)

dia 10, às 19 horas

Onde: Teatro Antonieta Noronha (R. Pereira Filgueiras, 4 - Centro)

dia 11, às 19 horas

Onde: Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Abril

dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30, às 19 horas

Onde: Teatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Maio

dia 4, às 19 horas

Onde: Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

dia 5, às 19 horas

Onde: Teatro São José ( R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

dias 12 e 26, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

dia 14, às 19 horas

Onde: Cuca Mondubim (R. Prof. Glauco Lobo - Mondubim)

dia 18, às 19 horas

Onde: Cuca José Walter (R. 69 - Pref. José Walter)

dia 25, às 19 horas

Onde: Cuca Barra do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)

Junho

dias 2 e 16, às 19 horas

Onde: Teatro Carlos Câmara (R. Senador Pompeu, 454, - Centro)

dias 9 e 12, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

dia 27, às 19 horas

Onde: Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), diretamente nas bilheterias dos teatros.

Mais informações: no Instagram do @coraldoifce

