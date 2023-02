Pré-Carnaval 2023: Polo dos Queijos reúne diferentes gerações

Pré-Carnaval no Polo dos Queijos, no Centro de Fortaleza, tem homenagem a Gal Costa, encontros de diferentes gerações para folia e também é marcado por calor e diversificação nas fantasias

Se no início da manhã os abanadores eram usados pelos foliões apenas devido ao forte calor que marcava presença no Polo dos Queijos, com o passar do tempo viraram também itens para refrescar os corpos tomados pela energia da programação de Pré-Carnaval. No Centro de Fortaleza, o tradicional Raimundo do Queijo reuniu diferentes gerações neste domingo, 5, para curtirem o penúltimo fim de semana de Pré-Carnaval na Cidade.

A animação começou logo às 10 horas, com show da Banda Borogodó. O grupo levou aos foliões o bloco "Meu Nome É Gal", em homenagem à cantora Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022. “A gente se preparou muito pra tocar esse repertório. A gente já estava pensando em fazer um repertório dedicado à Gal desde antes da pandemia, e com o Carnaval veio a grande oportunidade pra isso”, compartilhou Hannah Feijão, vocalista.

Pré-Carnaval no Polo dos Queijos, no Centro de Fortaleza, foi aberto com show da Banda Borogodó (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



“Somos uma banda toda feita de mulheres. Ela foi um grande nome da música brasileira e sempre teve muita representatividade para nós. Isso também foi grande motivo pra essa escolha”, acrescentou a artista.

A advogada Evelane Pereira, 33, foi uma das que compareceram logo cedo ao Polo dos Queijos. Essa foi a sua estreia no local - uma experiência divertida, em sua opinião. O lugar serviu também para levar a família - com destaque para a filha Maria Júlia, de apenas 9 anos, que se divertia jogando confetes para o alto. "É maravilhoso. Uma sensação incrível de confraternizar nessa festa bonita", disse a advogada ao lembrar do retorno ao Pré-Carnaval após paralisação pela pandemia.

Polo dos Queijos teve grande movimentação durante domingo de Pré-Carnaval em Fortaleza (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Por volta de 12h30min, já era possível notar quase lotação no espaço, que era compartilhado tanto por foliões iniciantes - tanto em idade quanto em assiduidade ao polo - quanto por quem já tinha o ambiente como um lar para chamar de seu na época de Pré-Carnaval.

Para Adriano Veras, filho de Raimundo Oliveira (responsável pelo Raimundo do Queijo) e que se reúne com amigos há mais de 25 anos no local, a confraternização de Pré-Carnaval estava em um ótimo clima, com diversão garantida - além de proporcionar maior visibilidade para o espaço. "A importância pra gente é enorme como comerciante, porque valoriza nosso empreendimento", destaca.

Adriano Veras, filho de Raimundo Oliveira (responsável pelo comércio Raimundo do Queijo). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Nertan Rocha, coordenador de educação de trânsito da AMC, é um dos que também celebram mais de duas décadas de encontros com amigos no ponto comercial para "bater papo e trocar ideia". "Foram dois anos de pandemia sem ter esse convívio. Para nós, é uma satisfação enorme voltar nesse período de Pré-Carnaval", revela. Ele também apontou o crescimento de público no espaço a cada nova edição da folia.

De Roberto Carlos a Frida Kahlo

A mistura não era apenas geracional, mas também de vestimentas - havia quem investisse nos adereços (glitter, por exemplo, foi das mais utilizadas), quem estivesse mais “neutro” (ou seja, com roupas mais casuais) e quem aproveitasse para se fantasiar. Na festa, apareceu Roberto Carlos e até Frida Kahlo - essa, por sua vez, interpretada pela advogada Karoline Nobre, 33, e com glitter para “juntar” a sobrancelha. “Não me cobri tanto porque esse sol de Fortaleza é ‘maravilhoso’, né?”, riu.

A advogada Karoline Nobre compareceu fantasiada de Frida Kahlo ao Polo dos Queijos no Pré-Carnaval de Fortaleza (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



“Ela representa o empoderamento feminino. É uma figura muito importante para todas as mulheres. Quem tiver a chance, deve conhecer a história dela, tanto como profissional quanto como mulher”, pontuou a cearense sobre a pintora mexicana.

A movimentação intensa ao longo da programação também impactou o trabalho de vendedores ambulantes, como no caso de Antônio Rabelo, 46, que estava vendendo espetinhos de carne. Essa foi a primeira vez que trabalhou no Polo dos Queijos - ele relatou que decidiu ir por ser um ambiente “muito conhecido”.

Antônio curtiu as vendas, mas admitiu que para “pular Carnaval só depois de conseguir o dinheiro para pagar as contas” - de lá, o vendedor seguiria para Aracati, mas também para trabalhar. Entre mistura de marchinhas carnavalescas tradicionais e sucessos mais recentes, a programação do dia seguiu com a banda Couros e Metais e apresentação de Bárbara Sena e banda.



