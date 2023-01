Bolsonaro fala com apoiadores nos EUA e admite "deslizes" no governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu ter cometido “deslizes” durante seu governo ao falar com apoiadores na frente da casa onde está hospedado em Orlando, nos EUA. O ex-capitão bateu um papo com alguns presentes dentro do condomínio de luxo Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida. Ele avaliou que, durante quatro anos, sua gestão teve alguns “furos”.

“Em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, os maridos”, disse Bolsonaro, fora do Brasil desde dezembro do ano passado, quando evitou passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro.

Vivendo a rotina tranquila do Encore Resort at Reunion, o ex-presidente passou na sexta-feira passada à condição de investigado pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. A implicação formal de Bolsonaro nos ataques às sedes dos Poderes tem aumentado a pressão de parlamentares democratas americanos que tentam impedir sua permanência em solo americano.

O ex-presidente falou sobre os ataques terroristas que ocorreram em Brasília e classificou o episódio como “inacreditável”. “Lamento o que aconteceu dia 8, uma coisa inacreditável. Mas no meu governo, o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade. Eu falava para alguns sobre a liberdade, e eles diziam que era igual ao sol, nasce todo dia, mas não é bem assim, não. A gente acredita no Brasil”, disse.

