Sistema da PM que mapeia desordens urbanas segue em testes um mês após lançamento

Conforme SSPDS, será desenvolvido um projeto-piloto para utilização do aplicativo no Residencial Luiz Gonzaga, localizado no bairro Jangurussu

Lançado em 8 de dezembro último pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o sistema Copac Virtual segue em fase de treinamento. A informação foi repassada pela própria SSPDS, após O POVO solicitar balanço das ocorrências registradas no aplicativo.



Ainda conforme a SSPDS, será desenvolvido um projeto-piloto para utilização do aplicativo no Residencial Luiz Gonzaga, localizado no bairro Jangurussu. A capacitação dos PMs terá a coordenação de técnicos da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da SSPDS.

Não foi dada previsão para o aplicativo começar a ser efetivamente utilizado. O Copac Virtual integra o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar do Ceará (Copac/PMCE), iniciativa da PM de policiamento comunitário e de proximidade.

"O Copac Virtual é uma ferramenta online de gestão de demandas e geração de relatórios a partir de registros geolocalizados, feito pelos policiais que identificam as necessidades sociais, em seu trabalho, tais como ocorrências de desordens urbanas", de acordo com a definição da Supesp.



"Também possibilita o registro de informes, que podem ser utilizados pelos órgãos de polícia judiciária e inteligência da Secretaria da Segurança de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE)".

Entre as ocorrências que os PMs poderão reportar estão as expulsões de moradores de suas residências por criminosos. Até hoje, a SSPDS não dispõe de estatísticas referentes a esse tipo de crime a partir de buscas ativas.



O Copac, atualmente, tem bases em cinco municípios do Estado: Fortaleza (no Ancuri, na comunidade do São Miguel, no Vicente Pinzón e no Residencial Miguel Arraes); em Caucaia, Maracanaú, Maranguape (Região Metropolitana) e Sobral (Região Norte).



