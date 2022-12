Plataforma de streaming oferece conteúdo de educação financeira

O Conjunto Palmeiras se destaca não só por sua moeda social, mas também pelos inúmeros pequenos negócios que fazem a economia do bairro girar. O Mercantil Senna é um deles, que há 34 anos faz parte do dia a dia do lugar. Da mercearia ao hortifruti, do açougue à lojinha no piso superior do prédio. A estrutura do Senna hoje é bem diferente daquela bodega da década de 80, quando Joana Darque de Souza e o marido, Francisco Alves de Souza – conhecido como Senna - , decidiram empreender.

Joana, a mente por trás do Mercantil Senna (Foto: Anderson Gama)



“Era bem simples, as prateleiras ainda eram de madeira, era aquela coisa bem difícil. A gente tinha só um caixa - era eu no caixa e meu esposo despachando – a gente não tinha nem carro pra pegar a mercadoria. Meu esposo ia pra Governador Sampaio de ônibus. Lá ele pegava um carreteiro e levava até o ponto do ônibus do Conjunto Palmeiras. Então ele pedia ao motorista e o motorista botava na traseira do coletivo. Quando chegava aqui na parada perto do comércio, ele chamava uma pessoa pra ir ajudar a pegar as coisas lá no ônibus”, conta como quem rememora o período, a simpática dona Joana. Hoje, o mercado Senna ocupa um prédio grande e oferece diversos insumos para a freguesia, que pode comprar inclusive comprar fazendo uso da moeda social.

Do Conjunto Palmeiras para o Jardim das Oliveiras. Foi na sala da casa de um familiar, que a costureira Aparecida Brito, e a filha, Sara Porto, começaram um negócio. Na época, Sara estudava Engenharia Civil e as roupas que ela usava, confeccionadas pela mãe, faziam o maior sucesso. Foi quando a universitária deixou a veia empreendedora pulsar, que ela enxergou no trabalho e talento de dona Aparecida uma porta para mudar suas realidades. Foi nas redes sociais que Sara fez sua primeira investida. Houve uma certa resistência de Aparecida, que não conseguia conceber a ideia de vender roupas à distância: “ Quem é que vai pagar uma roupa sem ver o produto, sem vestir?”, indagava a costureira, que na época costurava fardas para sustentar a família.

Focada em moda praia, a Lindimais surge da força e empenho de 3 mulheres cearenses (Foto: Anderson Gama)



“Aí eu temei, fiz escondido um Instagram, montei toda uma estratégia e falei: mãe, não tem jeito, já comecei a divulgar”, conta Sara. Aparecida porém continuava desacreditada, mas aí vieram os primeiros pedidos – e pagamentos confirmados: “Aí ela se animou, naquela hora foi de imediato, ela já viu que ia acontecer”, conta com o sorriso no rosto a jovem empreendedora sócia fundadora da Lindimais, empresa familiar, hoje especializada em moda praia, e comandada por um trio de mulheres: Sara, responsável pela parte criativa e redes, dona Aparecida que traz toda sua expertise e talento na costura, e a Sâmia Brito, também filha de dona Aparecida, responsável pela parte administrativa do negócio.

Com uma fachada toda rosa, o negócio da Adriana Cavalcante não passa despercebido em uma das esquinas do bairro Sapiranga. Especialista em depilação, design de sobrancelha e micropigmentação, a empreendedora está na área há mais de 20 anos. Tudo começou quando ela foi trabalhar como faxineira em um salão de beleza da capital. Quase que instantaneamente ela foi fisgada pelo mundo da beleza: “Eu olhava e via que aquelas mulheres saíam de lá tão felizes, tão satisfeitas que eu queria também fazer parte daquele universo ali, de transformar vidas, de transformar mulheres. Foi quando eu pedi uma oportunidade à dona do salão e ela me deu. Dali eu fui me especializando e crescendo na profissão”, conta Adriana.

Adriana Cavalcante em seu espaço rosa, no bairro Sapiranga (Foto: Anderson Gama)



Muitos cursos depois, Adriana decidiu focar na área que é sua especialidade. Foi aí que ela enxergou no seu bairro uma lacuna: faltavam salões com serviços diferenciados. Então ela resolveu levar essa inovação para a Sapiranga e abriu o Espaço Adriana Cavalcante, o primeiro a oferecer serviços como micropigmentação, sobrancelha de rena e outros. Alugou um espaço e fez o maior sucesso. Criou os filhos neste universo, tanto que hoje todos trabalham na área da beleza. Mas veio à pandemia e o Espaço fechou. Adriana voltou a trabalhar em salões, mas a ideia de voltar para algo seu, nunca lhe saiu da cabeça. Hoje, ela tem um ponto novinho, um pouco menor em estrutura, mas oferecendo a mesma qualidade e excelência de seu trabalho. Um pontinho rosa e cheio de charme, escrito na fachada: Adriana Cavalcante.

Quem entra na Casa Azû, no bairro Benfica, logo sente um cheirinho que circunda o ambiente. É nos fundos da antiga e charmosa casinha, que abriga diversas pequenas marcas cearenses, que a química Brunna Angélica desenvolve os produtos da Meu Eco. A marca, focada em cosméticos naturais veganos e sustentáveis, nasceu em 2019, no último mês do mestrado da empreendedora, que sonhava em desenvolver uma marca que aliasse sua vontade de ter um negócio à preservação do meio-ambiente.

Brunna Angélica já pensa nos planos de expandir os serviços da Meu Eco (Foto: Anderson Gama)



“Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sou muito focada naquilo que eu quero, então quando a marca nasceu em 2019 eu sonhava já com uma marca grande. Hoje, a gente ainda é um bebê, mas a gente vai ser grande”, projeta uma Brunna sorridente. A Meu Eco hoje tem uma cartela de produtos diversificada e o foco da Brunna está lá no futuro. Futuro que a empreendedora prospecta não ser tão distante.

É num prédio imponente, no bairro Aldeota, onde está sediada a Argo Soluções Tecnológicas. O ambiente de startup é alegre e movimentado. Mas a história deste negócio surgiu primeiro nas mentes de Gregory Beviláqua e Ocivaldo Fernandes. Gregory vem da tecnologia e Ocivaldo já somava uma vasta experiência na gestão de negócios. Juntos criaram uma uma empresa focada na resolução de problemas.

Gregory e Ocivaldo dividem juntos o sonho da Argo (Foto: Anderson Gama)



Primeiro criaram um aplicativo de delivery para resolver um gargalo de diversas empresas: fazer seu produto chegar ao cliente de forma rápida, fácil e com um menor custo: “Desde o início nós pensamos em um produto escalável, que é um produto onde podemos crescer no mercado sem crescer o custo dessa operação inicialmente. Então através da tecnologia a gente consegue adentrar o mercado com um custo operacional baixo”, explica Gregory. “A gente até brincou na época: vamos quebrar o Ifood”, conta em tom de brincadeira Ocilvaldo. Hoje, a Argo cresceu e oferece outros serviços, sempre com os pés fincados na tecnologia, mas sem esquecer o lado humano do negócio.

Da Aldeota para o Coité, Silvio Ramos Evangelista é dentista de formação, mas foi na área da tecnologia que mais recentemente ele resolveu empreender. A ideia brotou ainda em 2015, quando, num acidente, Silvio quase perdeu o movimento do dedo polegar da mão direita, o que certamente prejudicaria sua profissão como dentista. Se aprofundou em diversos estudos sobre pensamento sistêmico e neurociência, criando uma linha de pensamento que ajudasse na resolução dos seus problemas.

Do que seria um grande obstáculo surge a Criatlo, uma empresa focada na resolução de problemas (Foto: Anderson Gama)



Foi quando identificou que poderia transformar tudo aquilo, em um negócio: “a partir daí a abordagem de Pensamento Criador, que é uma estrutura de pensamento, se juntou a ferramenta de soluções passo a passo, que eu já tinha desenvolvido, e ao juntar tudo isso eu criei a Criatividade Corporativa, que é ferramenta que trabalha na melhoria da capacidade de percepção do time de colaboradores, na melhoria do potencial de criação dessa empresa, que resulta numa melhoria de competitividade e longevidade ”. Surge assim, a Criatlo.

Final de tarde e o cheiro de churarsquinho invade as imediações do entroncamento das ruas João Cordeiro com Padre Climério, no bairro Praia de Iracema. Na esquina está Juliana Vieira, mais conhecida pelo nome do seu negócio: Espetinho da Ju. A empreendedora acorda às 7h da manhã. Logo cedo já está no supermercado para comprar os insumos – carne, frango e temperos – , que resultarão nos famosos espetinhos, que há que cerca de 10 anos compõem a renda familiar da empreendedora. O pequeno negócio começou quando Juliana e o marido decidiram que já não valia mais a pena trabalhar para os outros: “meu marido já trabalhava como passador de carne numa grande churrascaria, foi aí que surgiu a ideia de colocar um espetinho na Praia de Iracema”.

Como fumaça, a fama do Espetinho da Ju já se espalhou e hoje tem uma clientela cativa (Foto: Anderson Gama)



Com o tempo, a propaganda boca a boca foi levando para mais longe a fama do espetinho, parece que quanto mais longe a fumaça ia, mas clientes o Espetinho da Ju atraía: “no início a gente começou com 20 espetinhos. Depois foi aumentando pra 50, depois pra 100 e hoje a gente faz em torno de 300 espetinhos no final de semana”, comemora. Juliana hoje, além do marido, conta com a ajuda de um funcionário contratado para dar conta das demandas aos finais de semana. Cada espetinho custa R$10. Juliana foi uma das beneficiadas do Projeto Meu Carrinho Empreendedor, da Prefeitura de Fortaleza, através do qual recebeu capacitação sobre gestão empresarial, precificação e um carrinho novo para assar e vender seus espetinhos. Além de crédito orientado por do Programa Nossas Guerreiras.

De Fortaleza para a cidade de Aracati, é de lá que vem a história do veterinário Eduardo Gomes Bezerra, criador da marca Animalzão, hoje a maior rede em número de lojas do interior do Ceará e a maior rede, em faturamento, do litoral leste e Vale do Jaguaribe. A ideia do negócio surgiu ainda na faculdade, mas foi em 2015 que a empresa de fato saiu do papel, quando Eduardo inaugurou seu primeiro Pet Shop, na cidade de Icapuí.

Eduardo, Elidayane e parte da equipe Animalzão (Foto: Anderson Gama)



O Sonho, na época construído junto com a mãe, deu frutos, hoje a rede Animalzão se concentra na cidade de Aracati com 3 unidades, uma delas uma estrutura com quase 500 m², dois andares e equipamentos de ponta, que trazem um diferencial para o próspero negócio de Eduardo, que divide sociedade com a esposa, Elidayane Andrielly. A primeira loja, na cidade de Icapuí, segue firme e forte. Além destas, Eduardo já ampliou também para a cidade de Jaguaruana, que já conta com sua unidade Animalzão.

Do litoral para o Sertão, o sonho de Júnior Pedrosa ajudou a universalizar o acesso à internet em áreas que grandes provedoras não chegam. O ano era 2017, quando o agrônomo de formação decidiu sair do ramo supermercadista e investir no segmento de tecnologia, no município de Senador Pompeu. Batizada de VeepNet, o negócio começou numa casinha de taipa e enfrentou muitos desafios para fazer frente a grandes empresas que já se faziam presente na região.

Júnior Pedrosa em frente da primeira sede VeepNet (Foto: Anderson Gama)



“Os desafios inicialmente foram muitos. Em princípio não tínhamos nenhum conhecimentotécnico sobre o ramo de atividade, além da dificuldade de profissionais técnicos em telecom dentro do município de Senador Pompeu, na praça na qual iniciamos a operação já existiam empresas consolidadas e atuantes há mais de 15 anos”, lembra. Júnior se valeu da experiência com o cliente, que já desenvolvera na época do supermercado, como diferencial, além da humanização no processo.

Em comum, esses empreendedores integram a lista de negócios cearenses agraciados pelo Troféu Empreender 2022, que reconhece e incentiva o trabalho e a potência de empreendedores enquadrados na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que tenham se destacado por sua atuação mercadológica, gestão sustentável, inovação, competitividade e relacionamento institucional. São pequenos negócios que tem grande importância não só para a economia, mas impactam toda a comunidade que os circundam.

Empreendedora do ano

Fernanda Pacobahyba, Secretária da Fazenda (Foto: Anderson Gama)



O troféu também é entregue a uma personalidade empreendedora do ano, gestor público ou privado, cuja atividade tenha sido relevante para o desenvolvimento da economia. Neste ano, o Troféu Empreender reconheceu o incrível trabalho desenvolvido ao longo deste ano por Fernanda Pacobahyba, Secretária da Fazenda, concedendo-lhe o Troféu, na categoria Empreendedor do Ano, por sua atuação frente a uma das mais importantes e estratégicas áreas do Estado: “Fiquei muito feliz com o reconhecimento, mas eu vejo esse prêmio não identificado na pessoa Fernanda, mas na nossa gestão à frente da Sefaz Ceará.Lá tivemos muitos projetos altamente empreendedores, guiados pela nossa equipe, e que estão sendo reconhecidos agora”, avalia Pacobahyba.

A escolha dos vencedores desta edição foi feita a partir da votação de representantes de 7 instituições: Banco do Nordeste (BNB), Banco Palmas, Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), Federação das Entidades de Micro e Pequenas Empresas (Femicro), Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE).

O Troféu Empreender é uma realização do Grupo de Comunicação O POVO, sob a coordenação-geral de Nazareno Albuquerque e a coordenação executiva de Valéria Xavier. A iniciativa tem o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza com patrocínio do Sebrae-CE.



