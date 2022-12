Estudante mais jovem a ser aprovado no ITA aprendeu tabuada aos 3 anos, em um dia

Com apenas 14 anos de idade, o estudante Caio Temponi coleciona medalhas olímpicas e aprovações em vestibulares renomados do Brasil. Natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, e radicado há dois anos no Ceará, o prodígio acaba de concluir o 3º ano do ensino médio e se tornar o aluno mais jovem a ser aprovado na história do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos mais concorridos do País.

Ao O POVO, Caio conta que o resultado é fruto de uma extensa rotina de estudos desenvolvida ainda na infância. “Eu sempre gostei bastante de estudar, e meus pais também sempre me motivaram. Então, desde pequeno, eu recebi esse apoio e tive interesse em aprender coisas novas, matemática, português e diversas outras matérias”, afirma.

Quando tinha só 3 anos de idade, o garoto decorou toda a tabuada em apenas um dia. Já na adolescência, Caio passou a ver na realização de provas a oportunidade de traçar estratégias e controlar a ansiedade para ter resultados positivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com uma rotina de estudos bem elaborada, o aluno, que estuda no Colégio Farias Brito, dedicou neste ano cerca de 12 horas por dia para se preparar para o exame. Para ele, o ITA tem como principal particularidade ser o vestibular considerado o mais difícil do País. O desafio, no entanto, não o fez desistir.

De acordo com a mãe, Laurismara Temponi, Caio conta com o apoio dela e do marido para a organização da rotina de estudos. “Toda a rotina dele é feita por nós [ela e o marido]. A gente auxilia muito nesse ponto, e, com certeza, isso ajuda bastante, porque fica mais fácil para ele resolver tudo”, pontua a mãe.

Apesar de ainda não saber qual das vagas que conquistou ele irá assumir, o estudante diz estar muito feliz por ter alcançado seus objetivos. Agora, ele planeja com os pais o próximo destino que investirá sua dedicação.

Segundo Caio, ele deve ingressar em Direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ou em Engenharia, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).



Sobre o assunto ITA terá primeiro vestibular com candidatos com deficiência física

Embraer, ITA e Fapesp investirão R$ 48 mi em Centro de Pesquisa em Engenharia

Reitor do ITA é cotado para substituir Milton Ribeiro no MEC

Tags