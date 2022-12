Ataque hacker ao Governo: "xenofobia, racismo, ameaça de morte", diz Izolda Cela

A governadora Izolda Cela se pronunciou nas redes sociais após o ataque hacker e falas criminosas inseridas no site do Governo do Ceará, nesta segunda, 12. "O povo cearense lamenta a publicação de ameaças marcadas por xenofobia, racismo, ameaça de morte e violência política, que terão sua devida responsabilização legal".

A chefe do Executivo estadual também informou que autoridades policiais estão investigando o ataque criminoso aos sites oficiais do Estado. "Equipes de Tecnologia da Informação trabalham para que o acesso aos sistemas de serviço à população esteja preservado", diz Izolda em nota oficial, publicada no Twitter.

