Padre Júlio Lancellotti será agraciado com prêmio de direitos humanos no Ceará

Além do sacerdote, também receberá homenagem da Assembleia nesta segunda-feira, 12, o Instituto Terramar. Prêmio Frei Tito reconhece o trabalho de pessoas e entidades dedicadas à defesa dos direitos humanos no Ceará e no Brasil

O padre paulistano Júlio Lancellotti receberá, nesta segunda-feira, 12, o Prêmio Frei Tito de Alencar de Direitos Humanos 2022, concedido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A homenagem será realizada em sessão solene aberta ao público no Plenário 13 de Maio, a partir das 18 horas.

Criada em 2001, a premiação reconhece anualmente o trabalho de pessoas e entidades dedicadas à defesa e efetivação dos direitos humanos no Ceará e no Brasil. Além do sacerdote, também será agraciada a organização não-governamental (ONG) Instituto Terramar.

O religioso teve intensa atuação com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social durante a pandemia, trabalho que desempenha no dia a dia também na luta pelos direitos de imigrantes, crianças e adolescentes e pessoas com HIV/Aids. A ONG, por sua vez, se destaca pela forte atuação em prol da justiça socioambiental, cidadania e fortalecimento dos povos do mar do Ceará.

Lei será denominada em homenagem ao Padre Júlio Lancellotti (Foto: Twitter)



“A história de luta e de vida do padre Júlio Lancellotti são um exemplo para aqueles que entendem que democracia só é possível a partir de uma existência digna, sem pobreza e, sobretudo, sem fome”, defende o deputado Renato Roseno (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alece.

Já o Instituto Terramar, destaca Roseno, “nos seus 29 anos de existência, completados no ano de 2022, se constituiu numa ferramenta importante de representação das populações tradicionais e defesa do meio ambiente”.

Nascido em 1948, padre Júlio Renato Lancellotti é pedagogo e presbítero católico. E pároco da Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo. Na luta pelos direitos dos excluídos, passou a sofrer ataques dos setores mais conservadores da sociedade.

O Instituto Terramar é uma ONG sem fins lucrativos que atua na zona costeira do Ceará, promovendo o desenvolvimento humano com justiça socioambiental. Defende a cidadania, a participação política, a autonomia dos grupos organizados e o fortalecimento da identidade cultural dos povos do mar do Estado.

Desde seu surgimento em 1993, o Terramar colabora na formação e organização popular, em práticas coletivas locais pela afirmação dos territórios tradicionais costeiros e na conservação ambiental dos ecossistemas marinho-costeiros (Foto: Divulgação/Instituto Terramar)



Dentre os agraciados nas últimas edições estão Irmã Inez e sua dedicação à população em situação de rua (2020); o Movimento Feminino pela Anistia (2019); a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (2018), assassinada naquele ano, e Maria Cineide Almeida (2017), do Movimento Organizado dos Trabalhadores e Trabalhadoras Urbanos (Motu/Ceará).

A edição de 2022 contará com a participação de padre Júlio por videoconferência. O sacerdote será representado pelo pastor Filipe Scarcella, da igreja Soul Livre, teólogo, cientista social e primeiro pastor assumidamente LGBT do Brasil. A premiação é uma homenagem, ainda, ao cearense Frei Tito de Alencar, preso político que se tornou símbolo da defesa dos direitos humanos durante a Ditadura Militar.

A homenagem será realizada em sessão solene aberta ao público no Plenário 13 de Maio, a partir das 18 horas. (Foto: Reprodução/Instagram)



Prêmio Frei Tito de Alencar 2022

Data: 12/12/2022, às 18h

Local: Plenário 13 de maio, da Assembleia Legislativa

Transmissão pela TV Assembleia e pelas redes sociais do deputado Renato Roseno (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alece.



