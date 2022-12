Padre Júlio Lancellotti critica jogadores da seleção por carne folheada a ouro: "Vergonha"

O religioso citou a fome no Brasil e no mundo e criticou atletas do atual plantel da seleção e o ex-jogador Ronaldo, que apareceram comendo a carne que pode custar até R$ 9 mil

O padre Júlio Lancellotti, membro da Pastoral do Povo de Rua, de São Paulo, classificou como “vergonha” um vídeo em que atletas da seleção brasileira de futebol aparecem ao lado do ex-jogador Ronaldo comendo uma carne folheada a ouro, no Catar, e que pode chegar a custar R$ 9 mil. Na gravação aparecem os jogadores Vinícius Jr. e Eder Militão.

Júlio fez uma correlação entre o vídeo e a fome no país e no mundo. "Enquanto milhões passam fome, nos chega um vídeo deste acintoso e que nos causa indignação e tristeza". A publicação divide opiniões e já conta com 1,1 milhão de visualizações e mais de 10 mil comentários no Twitter do religioso. Parte dos usuários da rede social criticou o comentário do padre, enquanto outros concordam com o ponto de vista exposto.

“33 milhões de brasileiros passando fome, e estes que estão representando o país na seleção fazem um papelão desse!”, escreveu um seguidor do padre. Outro usuário argumentou que “a maioria ali, se não todos, têm alguma participação em projeto social. Vamos ser tolerantes pois nem tudo na vida deve ser militância”.

O momento foi gravado durante uma visita dos atletas a um dos restaurantes do chef turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae e que possui restaurantes em diversos locais do mundo. Ele é famoso por servir a carne folheada a ouro e frequentemente recebe pessoas famosas no esporte, na política, na cultura e em outras áreas de atuação.



