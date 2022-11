O POVO é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2022

Repórter especial de Economia do O POVO, Carol Kossling, está entre as finalistas de prêmio de educação fiscal com reportagem especial sobre a retomada econômica

O POVO é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal na edição bienal 2021/2022. A reportagem "Retomada da Economia", assinada pela repórter especial de economia, Carol Kossling, concorre na categoria imprensa.

A iniciativa reconhece ações realizadas por escolas, instituições, imprensa e iniciativas tecnológicas que discutam e promovam a função social dos tributos, a correta aplicação dos recursos, a qualidade do gasto público e o seu retorno para a sociedade.

A comissão julgadora estipulou os finalistas em reunião nos dias 3 e 4 de novembro. Os 18 selecionados participarão da solenidade de premiação no dia 29 de novembro na Embaixada de Portugal, em Brasília, quando serão anunciados os nove vencedores da edição que comemora os dez anos da premiação nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou muito feliz que um projeto tão desafiador como o Retomada da Economia esteja como finalista em um prêmio nacional tão importante como esse. Faz valer a pena os dois meses de trabalho que eu e toda a equipe tivemos para chegar ao resultado final", afirmou Carol.

Dividida em 4 episódios, a reportagem trata da situação do país nos últimos anos. Com temas como reajustes econômicos e fiscais, as tendências mundiais e os potenciais regionais, contas públicas e o empreendedorismo e os negócios e impacto como recurso de solução da falta de emprego e renda da população. Além de trazer o panorama da desigualdade e da pobreza no Brasil e no Ceará.

"Na reportagem pudemos compreender a importância fiscal que municípios, estados e a União têm para que o País consiga, de fato, se estruturar para alcançar a tão almejada retomada econômica", afirma.



O especial publicado no OP+, em 27 de junho deste ano, contou ainda com edição de Beatriz Cavalcante, identidade visual de Isac Bernardo e edição de Design feita por Cristiane Frota.

A equipe de audiovisual foi composta por Luana Sampaio (Roteiro e assistência de produção), Carol Kossling (Reportagem), Aurélio Alves (Direção de Fotografia), Eduardo Azevedo (Montagem e finalização). E na fotografia, estão Aurelio Alves, Thais Mesquita, Fernanda Barros, Samuel Setubal, Julio Caesar, Fábio Lima e Francisco Fontenele.

Sobre o prêmio

O Prêmio Nacional de Educação Fiscal é uma ação da Febrafite (Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) em parceria com o Ministério da Educação, a Receita Federal, o Tesouro Nacional, o Grupo de Trabalho Educação Fiscal (GT 66), vinculado ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal), o Encat (Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais), o CIAT, a OAB Nacional, a Conamp, a Brasscom, as entidades nacionais dos Fiscos (Sindifisco Nacional, Unafisco Nacional, Anfip, Fenafim), o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o BRB (Banco de Brasília), a Embaixada de Portugal em Brasília e os parceiros de mídia: Grupo Globo e o site Congresso em Foco.

Veja a lista completa dos finalistas do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2021/2022



Categoria Escolas (por ordem alfabética dos estados)

ESCOLA ESTADUAL RUY ARAÚJO

Manaus (AM)



ESCOLA CLASSE KANEGAE

Riacho Fundo (DF)



COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR GERVÁSIO SANTANA DOURADO

Aparecida de Goiânia (GO)



ESCOLAS DO CAMPO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO QUINTINO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO

Dores do Campo (MG)



ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MAGDALINE

Barroso (MG)



ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA

Santarém (PA)





Categoria Instituições (por ordem alfabética dos estados)

COORDENADORIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 02 – SEDUC AMAZONAS

Manaus (AM)



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – FORTALEZA

Fortaleza (CE)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – AR/ES

Vitória (ES)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍS

Entre-Ijuís (RS)



Categoria Imprensa (por ordem alfabética dos estados)

MARIA CAROLINA ROCHA SAMPAIO KOSSLING – JORNAL O POVO

Fortaleza (CE)

Veja a reportagem.



RAFAELLY LEITE – TV CORREIO (RECORD PB)

João Pessoa (PB)



CHICO REGUEIRA – TV GLOBO

Rio de Janeiro (RJ)



LETÍCIA DIAS FAGUNDES – INSTITUTO MULHERES JORNALISTAS

São Leopoldo (RS)





Categoria Tecnologia (por ordem alfabética dos estados)

JOGO DIGITAL VOCÊ GESTOR – A REDE DA CIDADANIA

Salvador (BA)



BIBLIOTECA INTERATIVA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA E INCLUSIVA (BIEI)

Contagem (MG)



ONDE ESTÁ O DINHEIRO DA SAÚDE?

Recife (PE)

FIOCRUZ



MONITORANDO A CIDADE / PROMISE TRACKER

São Paulo (SP)

USP



Tags