Vale Gás Social: Mais de 200 mil famílias cearenses serão beneficiadas pelo 3º lote

O Vale Gás Social, iniciativa permanente do Governo do Ceará, chega ao terceiro lote do ano de 2022, nesta terça e quarta-feira, dias 22 e 23 de novembro. A entrega dos tíquetes aos prefeitos, secretários e representantes municipais e às entidades vinculadas ao Cartão Mais Infância Ceará será feita pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) para distribuição às famílias em suas cidades.

Ao todo, 200.830 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, dos 184 municípios cearenses, serão beneficiadas. A entrega será na sede da SPS, em Fortaleza, a partir das 9 horas.

Nesta terça-feira, 22, serão distribuídos tíquetes para 92 municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Centro Sul, Maciço de Baturité e dos litorais Norte e Oeste. Já na quarta-feira, 23, serão contemplados os municípios do Vale do Jaguaribe, de Sobral, dos sertões de Canindé, Central e de Cratéus, Litoral Norte e da Serra da Ibiapaba.

Sobre o Vale Gás Social

Com a chegada ao terceiro lote, serão 621.772 unidades distribuídas somente este ano. Nos últimos três anos, foram entregues 1.324.574 tíquetes às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, em decorrência da pandemia da Covid-19 e da crise econômica do País.

O público-alvo são as famílias do Cartão Mais Infância, beneficiários do Auxilio Brasil com renda per capita igual ou inferior a R$ 150; famílias de jovens inscritos no programa Virando o Jogo, bem como entidades e cozinhas sociais conveniadas com o Cartão Mais Infância Ceará.

Gerido pela SPS, o programa Vale Gás Social foi criado pelo governo do Estado, no início da pandemia de coronavírus, em 2020. A expectativa é que ainda nesta semana, os gestores municipais iniciem a distribuição do benefício às comunidades de seus municípios. Com o tíquete em mãos, cada família tem direito a uma recarga no botijão de gás de 13 quilos.

Serviço



Entrega de Vale Gás Social

Data: dias 22 e 23 de novembro

Horário: a partir das 9 horas

Local: Sede da SPS, Rua: Soriano Albuquerque, 230 – Bairro Joaquim Távora – Fortaleza

