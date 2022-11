PF apreende material para investigar furto de 12 contêineres do Porto do Mucuripe

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira, 25, 11 mandados de busca e apreensão na investigação sobre o furto de 12 contêineres do Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Em agosto deste ano, o O POVO publicou uma série de matérias especiais sobre o cenário do Porto do Governo Federal, que incluía sumiço de contêineres, tráfico de drogas, ataques hackers e falhas comprometem operações de carga e de segurança.

Entre os suspeitos identificados por participação no furto dos contêineres, estavam sócios de empresas que atuaram na importação das mercadorias, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços do Porto do Mucuripe em Fortaleza/CE. A ação da PF incluiu buscas nos endereços residenciais e comerciais dos investigados.

Os contêineres furtados armazenavam em seu interior mercadorias importadas irregularmente da China. De acordo com a PF, as cargas foram apreendidas pela Receita Federal e avaliadas em R$ 11 milhões.

Os autores do crime podem responder por furto qualificado e associação criminosa.

Participam da ação, denominada como Fuzanglong, 60 policiais federais e 4 auditores e analistas da Receita Federal do Brasil. O nome da operação remete à mitologia chinesa - dragão chinês dos tesouros escondidos.