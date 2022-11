Primeira quinzena de novembro tem recorde histórico de chuvas no Ceará

As duas primeiras semanas de novembro registram recorde de chuvas no Ceará. No balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 7 horas desta quinta-feira, 17, o Estado acumula uma média de 67,2 milímetros (mm) de chuva. O volume é mais de 10 vezes maior que a média para o mês (5,8 mm). A Funceme ressalva que o valor atual pode variar a depender das precipitações dos próximos dias.

"Temos até o momento o maior volume de chuva acumulado em um mês de novembro desde 1974, quando começaram os registros de chuva aqui no Ceará pela Funceme", aponta o meteorologista Lucas Fumagalli. Ele explica que as precipitações estão concentradas no Sul e no Oeste do Estado, nas macrorregiões do Cariri e da Ibiapiaba, além do sul do Sertão Central e Inhamúns.

Em alguns municípios, as médias acumuladas nestes primeiros dias chegam a ultrapassar os 200 mm. Campos Sales, na macrorregião do Sertão Central e Inhamúns, registra média de 246,3 mm. Granjeiro, no Cariri, tem o acumulado de 235,4 mm.



Em relação às máximas registradas em 24 horas, o maior acumulado no período foi em Caririaçu, no Cariri. O município teve 171 mm mensurados entre as 7 horas do dia 13 e as 7 horas do dia 14. Já a data com chuvas em mais cidades foi o dia 7, quando precipitações foram observadas em 140 municípios.

Fumagalli explica que as chuvas deste mês estão relacionadas à passagem de uma frente fria pelo interior do Brasil, entre os dias 2 e 8 de novembro. "Essa frente não chegou ao Ceará, mas ajudou a formar uma zona de convergência de umidade entre o Norte e Nordeste. Ficou no litoral da Bahia durante vários dias e contribuiu para formar áreas de instabilidade que impactaram estados vizinhos", detalha.

Já na segunda semana do mês, áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste foram as responsáveis por trazer chuvas ao Ceará. O meteorologista indica que as próximas semanas tendem a continuar com chuvas acima da média, até o começo de dezembro

Os novembros mais chuvosos do Ceará

Antes deste ano, o novembro mais chuvoso do Ceará foi registrado pela Funceme em 1979, quando o acumulado foi de 24,57 mm — cerca de quatro vezes maior que o esperado para os 30 dias do penúltimo mês do ano.

Os anos de 2021 e 2020 também estão no ranking dos 10 novembros mais chuvosos. Entretanto, nesses períodos o acumulado foi de cerca de um terço do registrado na primeira quinzena do mês neste 2022.

Veja os anos com maiores médias de precipitações no Estado durante novembro:

2022*: 67,2 mm (até o dia 17)

1979: 24,57 mm

1976: 24,06 mm

2020: 24,06 mm

1996: 24,02 mm

1995: 21,2 mm

2014: 20,92 mm

1986: 20,83 mm

2021: 19,70 mm

1999: 18,24 mm

Pré-estação e quadra chuvosa

O meteorologista da Funceme aponta que os sistemas atmosféricos causadores de chuvas neste mês não estão relacionados com a quadra chuvosa. "Estão associados a uma condição mais semelhante ao que é a pré-estação, quando pode ocorrer chuvas principalmente na metade sul do Estado. No entanto, o período da pré-estação de fato se estende de dezembro a janeiro."

Já na quadra chuvosa, o sistema meteorológico atuante é a Zona de Convergência Intertropical. "Ainda não há previsão para a quadra. A previsão de probabilidades é realizada a partir de janeiro", aponta.

