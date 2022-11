Ivelise Brasil, médica-cirurgiã, é empossada como superintendente do HGF

Solenidade ocorreu no auditório da unidade; nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no início deste mês

A médica-cirurgiã Ivelise Regina Canito Brasil foi empossada, na última terça-feira, 22, como nova superintendente do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Conforme Governo do Estado, solenidade ocorreu no auditório da unidade. Nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no início deste mês.

O momento da posse contou com a presença de representantes de órgãos estaduais, como Carlos Hilton Albuquerque, titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Coelho, secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional (Seade), Manoel Pedro, diretor-presidente da Funsaúde, e André Macedo, diretor de Atenção à Saúde da Fundação.

Posse de Ivelise Brasil, nova superintendente do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) (Foto: Reprodução | Governo do Ceará )



Ivalise, que é médica-cirurgiã, realizou um discurso durante a cerimônia e agradeceu a todos os presentes na ocasião. Ela ainda falou sobre os 13 anos que tem de trabalho na unidade e explicou por qual motivo aceitou o "desafio" de atuar como superintendente da instituição, segundo informações publicadas no site do Governo.

“Aceitei o desafio porque acho que temos uma oportunidade de melhorar processos. Por acreditar que é possível promover o diálogo entre equipes, ouvir trabalhadores e usuários, valorizar nossos profissionais, melhorar indicadores, humanizar a assistência, aproximar a gestão administrativo-financeira do cuidado”, teria afirmado Ivelise durante evento.

Quem é Ivelise Brasil?



Segundo divulgado pelo Governo, "Ivelise Brasil é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutora em Cirurgia e Anatomia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP)".

Ela atua como professora adjunta e coordenadora do Mestrado Profissional em Transplantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), mas vai solicitar licença para poder assumir novo cargo. Ivelise é ainda cirurgiã do serviço de transplante renal do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

"No HGF, a médica trabalha há 13 anos como cirurgiã dos serviços de transplante renal, pancreático e hepático, sendo a responsável técnica deste último", destacou ainda Governo.

