Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Copa nesta quinta-feira

O craque português Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Copa do Catar na próxima quinta-feira (24), que também marca a estreia do Brasil na primeira edição do Mundial de seleções da Fifa disputada no Oriente Médio.

Porém, o primeiro confronto do dia, a partir das 7h (horário de Brasília), colocará Suíça e Camarões frente a frente no Estádio Al Janoub. Esta partida é válida pela primeira rodada do Grupo G, o mesmo do Brasil, que a partir das 16h mede forças com a Sérvia no Estádio de Lusail.

A segunda atração do dia será a estreia do Uruguai de Cavani, Suárez e companhia diante da Coreia do Sul, a partir das 10h no Estádio Cidade da Educação. Este jogo é válido pela primeira rodada do Grupo H.