Câncer de mama é a causa da morte prematura de 71% das mulheres no Ceará

O câncer de mama foi a causa de morte em idade prematura — referente de 30 a 69 anos —, de 71,5% das mulheres no Ceará. Os dados foram divulgados no Boletim Epidemiológico sobre a Mortalidade prematura por neoplasia maligna da mama (CID-C50), da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Segundo o Boletim, no período de 12 anos, de 2010 a 2021, foram contabilizados 5.040 óbitos prematuros de mulheres. Em relação a todas as idades, no mesmo período, foram contabilizados 7.045 mortes de pessoas do sexo feminino.

O maior número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) ocorreu em 2019, quando foram registrados 506 casos. De acordo com o Boletim, nos últimos dois anos (de 2020 a 2021), ainda houve um aumento de 2,8% na taxa de mortalidade prematura por essa neoplasia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Ceará, entre 2020 e 2021, 76 municípios mostraram um aumento na mortalidade por câncer de mama, 20 mantiveram a mesma quantidade de óbitos e 58 cidades apresentaram redução do total de mortes. Outros 30 municípios não apresentaram óbitos pela doença.

No ano passado, o município que apresentou maior número de óbitos por câncer de mama foi Fortaleza, registrando 168 mortes. O número, no entanto, é uma redução, quando comparado a 2020, que registrou 176 óbitos.

Perfil das vítimas do câncer de mama

De acordo com a série histórica analisada, a maior taxa de mortalidade por câncer de mama no sexo feminino vem ocorrendo na faixa etária de 50 a 59 anos. Contudo, embora esse tipo de neoplasia seja mais prevalente nas mulheres, no sexo masculino a faixa etária com a maior ocorrência dos óbitos foi a de 60 a 69 anos.

O Boletim ainda indicou que, dentre as ocupações habituais das mulheres que apresentaram esse tipo de óbito, a maioria eram donas de casa (25,3%) e as mulheres que trabalhavam na agricultura (22,6%).

Sobre o assunto Incidência do câncer de mama vem aumentando no mundo todo

Governo anuncia medidas de combate ao câncer de mama

Pesquisa mostra queda em tratamento e diagnóstico de câncer de mama

Tags