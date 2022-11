Chuvas devem atingir Litoral de Fortaleza e Cariri até quarta-feira, 23

O Litoral de Fortaleza e a região do Cariri devem registrar chuvas isoladas até, pelo menos, quarta-feira, 23. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no entanto, em geral, a tendência é que o tempo seja predominantemente estável durante todo o Estado no período.

Na manhã desta segunda-feira, 21, quatro municípios registraram precipitações leves: Beberibe, Aracati, Pacatuba e Fortaleza, que apresentou o maior registro, com 4.6mm.

Segundo a Funceme, para os próximos dois dias, o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões. No Litoral de Fortaleza, a expectativa é de baixa possibilidade de chuva isolada no entre a madrugada e começo da manhã. Já no no Cariri, as precipitações devem ocorrer entre a tarde e noite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o Órgão de monitoramento, as chuvas previstas estão associadas a efeitos locais causados pelo sistema de brisa, por temperatura e umidade elevadas, e relevo.

Sobre o assunto Chove em Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 21

Juazeiro do Norte registra chuva de granizo; veja previsão para o Cariri

Tags