Chove em Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 21

Chove na Capital cearense nesta segunda-feira, 21. Desde as 7h da manhã, o cenário é de precipitações nos bairros Barra do Ceará, Joaquim Távora, José Bonifácio, Passaré e Cidade dos Funcionários. A expectativa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é que a temperatura varie entre 24° e 32°. O céu segue parcialmente nublado com chuvas isoladas durante o começo da manhã. Nos demais períodos, predomínio de céu sem nuvens.