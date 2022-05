Centro de referência LGBT+ no Ceará realizou 500 atendimentos em seis meses; veja serviços

O Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, inaugurado em dezembro do ano passado, realizou 500 atendimentos no Ceará. No local, a comunidade LGBT pode buscar orientações tanto para retificar nome e gênero na documentação, quanto para denunciar as violações de seus direitos e contar com atendimentos com assistente social, psicólogo e advogada.

O equipamento funciona na Rua Valdetário Mota, nº 970, no bairro Papicu, em Fortaleza, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os atendimentos são agendados por meio do telefone (85) 98993 3884 ou pelo e-mail [email protected], e podem ser de forma presencial ou virtual. O equipamento é coordenado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

No local, a comunidade pode receber informações sobre direitos no Ceará ou orientações de como denunciar casos de LGBTfobia; de violências doméstica, familiar e institucional; discriminação em ambientes públicos ou privados; negação de atendimentos e outras violações de direitos.

A coordenadora do Centro Thina Rodrigues, Silvinha Cavalleire, informa que foi possível conquistar neste pouco espaço de tempo a confiança do nosso público. “Aqui estamos atuando nas políticas públicas para corpos que são ainda alvos de uma sociedade LGBTfóbica, machista e sexista. Nossa missão é construir pontes para que a nossa comunidade também acesse seus direitos com dignidade e respeito”, disse.

Ainda segundo a coordenadora, um dos serviços mais procurados é o da retificação de nome e gênero nos documentos de pessoas trans e que o equipamento está disponível para auxiliar pessoas que sofrerem lgbtfobia, orientando e direcionando para quais órgãos reclamar e intermediando o diálogo com as delegacias.

Serviço

Centro Estadual de Referência LGBT+ Tina Rodrigues



Onde: Rua: Valdetário Mota, 970, bairro Papicu, Fortaleza

Agendamentos e informações: (85) 98993 3884 ou no e-mail:[email protected]

