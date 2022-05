Associação leva à Feira Auê, em Fortaleza, informações sobre adoção de crianças e adolescentes

Em 25 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Celebrando a data, a Acalanto Fortaleza prepara um conjunto de ações aos interessados em entrar no processo de adoção de crianças e adolescentes e para o público infantil. Nos dias 14 e 15 de maio, das 16 às 22 horas, a associação participa da Feira Auê, na Praça Luíza Távora, com três ações: estande Tira-Dúvidas, troca-troca de livros e brinquedos, além de peça teatral infantil.

O estande tira-dúvidas contará com a participação de voluntários da associação que vão explicar informações jurídicas, psicológicas e, ainda, o processo de adesão dos novos voluntários. Serão comercializados, na lojinha da associação, produtos Acalanto que terão renda 100% revertida para a causa.

No espaço, será possível participar do troca-troca de livros e brinquedos usados em bom estado. No espaço kids da feira, a Acalanto Fortaleza apresentará a peça teatral “Encontraram o Amor!”.

Fundada em 2013, a Acalanto Fortaleza é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que busca contribuir na construção de uma nova cultura da adoção de crianças e jovens.

Na associação são oferecidos serviços como atendimentos gratuitos de ordem jurídica e trabalhos ligados aos aspectos psicológicos e sociais, por meio de palestras públicas, cursos de capacitação, eventos informativos, repasse de doações às Instituições de Acolhimento, entre outras ações.

A presidente da ONG, Eliane Oliveira, conta que a Acalanto foi criada após ela vivenciar o processo de adoção da filha, período em que se deparou com problemas de desinformação e tristeza ao ter convivido com as crianças e jovens acolhidos, "sedentos por uma família", sem que essa situação fosse solucionada.

“Quando estamos numa situação nova, como a formação de nossa família pelos laços da adoção ou acolhidos sem vínculos pessoais ou familiares, e encontramos pessoas que nos oferecem informações seguras, apoio emocional, espaço de partilha de vivências sem interesses financeiros ou pessoais, entendemos a importância de um grupo de apoio à adoção”, aponta.

Serviço



Acalanto Fortaleza na Feira Auê



Dias: 14 e 15 de maio de 2022, das 16 às 22 horas

Local: Praça Luiza Távora, Aldeota

Ações: Estande tira-dúvidas; troca-troca de brinquedos e livros usados; apresentação da peça teatral “Encontraram o amor!"

